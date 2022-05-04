В ЕС приступили к ликвидации Sberbank Europe

После начала военной операции на Украине и последовавших со стороны Запада санкционных мер Сбербанк был добавлен в список CAPTA, который подразумевает ограничения на корсчета в США. При этом Сбербанк изначально избежал попадания в список SDN, что означает полные блокирующие санкции: блокировку активов в США и счетов в долларах. На данный момент американские банки не имеют права проводить валютные транзакции с участием Сбербанка и его иностранными «дочками».