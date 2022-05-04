В ЕС приступили к ликвидации Sberbank Europe
Регулятор Австрии объявил о плане ликвидации Sberbank Europe, австрийской «дочки» Сбербанка, сообщает Financial Times. Решение было объявлено за несколько часов до того, как в Брюсселе предложили новый пакет санкций: в него входили меры по отключению Сбербанка от SWIFT.
Согласно плану, Sberbank Europe погасит 428 млн евро кредитов на экстренные нужды от Австрийского национального и Европейского центрального банков, а также выплатит 900 млн евро, использованных за последние два месяца по гарантийной системе. Портфель европейской дочки Сбербанка приобрел консорциум инвесторов — в их число входят австрийский Bawag и принадлежащий Арабским Эмиратам DenizBank. Сумма сделки не разглашалась.
Благодаря сделке «удалось избежать неплатежеспособности Sberbank Europe и добиться наилучшего результата для наших клиентов, сотрудников, партнеров по сотрудничеству и, что не менее важно, - для австрийского финансового рынка», рассказала газете исполнительный директор Sberbank Europe Соня Саркози.
В марте Sberbank Europe столкнулся с сильным оттоков средств с депозитов — в результате к банку были применены специальные меры австрийской схемы гарантирования вкладов. В Центральной Европе работало 187 отделений банка с активами на сумму 12,9 млрд евро, общее число клиентов достигало 770 000 человек, ссылается Financial Times на открытые публичные корпоративные документы. Всего в структуре работало 3 800 сотрудников.
После начала военной операции на Украине и последовавших со стороны Запада санкционных мер Сбербанк был добавлен в список CAPTA, который подразумевает ограничения на корсчета в США. При этом Сбербанк изначально избежал попадания в список SDN, что означает полные блокирующие санкции: блокировку активов в США и счетов в долларах. На данный момент американские банки не имеют права проводить валютные транзакции с участием Сбербанка и его иностранными «дочками».