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Финансы

В ЕС приступили к ликвидации Sberbank Europe

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Регулятор Австрии объявил о плане ликвидации Sberbank Europe, австрийской «дочки» Сбербанка, сообщает Financial Times. Решение было объявлено за несколько часов до того, как в Брюсселе предложили новый пакет санкций: в него входили меры по отключению Сбербанка от SWIFT.

Согласно плану, Sberbank Europe погасит 428 млн евро кредитов на экстренные нужды от Австрийского национального и Европейского центрального банков, а также выплатит 900 млн евро, использованных за последние два месяца по гарантийной системе. Портфель европейской дочки Сбербанка приобрел консорциум инвесторов — в их число входят австрийский Bawag и принадлежащий Арабским Эмиратам DenizBank. Сумма сделки не разглашалась.

Благодаря сделке «удалось избежать неплатежеспособности Sberbank Europe и добиться наилучшего результата для наших клиентов, сотрудников, партнеров по сотрудничеству и, что не менее важно, - для австрийского финансового рынка», рассказала газете исполнительный директор Sberbank Europe Соня Саркози.

В марте Sberbank Europe столкнулся с сильным оттоков средств с депозитов — в результате к банку были применены специальные меры австрийской схемы гарантирования вкладов. В Центральной Европе работало 187 отделений банка с активами на сумму 12,9 млрд евро, общее число клиентов достигало 770 000 человек, ссылается Financial Times на открытые публичные корпоративные документы. Всего в структуре работало 3 800 сотрудников.

После начала военной операции на Украине и последовавших со стороны Запада санкционных мер Сбербанк был добавлен в список CAPTA, который подразумевает ограничения на корсчета в США. При этом Сбербанк изначально избежал попадания в список SDN, что означает полные блокирующие санкции: блокировку активов в США и счетов в долларах. На данный момент американские банки не имеют права проводить валютные транзакции с участием Сбербанка и его иностранными «дочками».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных