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Путин утвердил создание рабочей группы по выработке новых валютных механизмов

Ведомости

В России создана межведомственная рабочая группа по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчетов. Распоряжение, подписанное президентом Владимиром Путиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.  

Рабочая группа образована в целях «обеспечения эффективного взаимодействия федеральных органов государственной власти, Банка России, органов государственной власти субъектов РФ, иных госорганов, организаций при реализации государственной политики по вопросам валютного регулирования и международных расчетов».

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В ее задачи будут входить разработка плана формирования инфраструктуры международных расчетов с торговыми партнерами из дружественных стран, в том числе в рублях или национальных валютах этих государств, следует из документа. Рабочая группа будет определять порядок этих расчетов.

Помимо этого рабочей группе предстоит заниматься вопросами расчетов с торговыми партнерами из стран, совершающих в отношении России недружественные действия.

Путин также поручил выработать меры валютного регулирования для обеспечения баланса и спроса на валютном рынке и меры государственной политики, направленные на снижение рисков в связи с приостановкой операций с иностранными активами РФ.

Рабочая группа будет действовать под руководством помощника президента Максима Орешкина. В ее состав, согласно распоряжению, также вошли глава Центробанка Эльвира Набиуллина, министр экономики Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов, руководители ФТС и ФНС и другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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