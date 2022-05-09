Путин утвердил создание рабочей группы по выработке новых валютных механизмов
В России создана межведомственная рабочая группа по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчетов. Распоряжение, подписанное президентом Владимиром Путиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.
Рабочая группа образована в целях «обеспечения эффективного взаимодействия федеральных органов государственной власти, Банка России, органов государственной власти субъектов РФ, иных госорганов, организаций при реализации государственной политики по вопросам валютного регулирования и международных расчетов».
В ее задачи будут входить разработка плана формирования инфраструктуры международных расчетов с торговыми партнерами из дружественных стран, в том числе в рублях или национальных валютах этих государств, следует из документа. Рабочая группа будет определять порядок этих расчетов.
Помимо этого рабочей группе предстоит заниматься вопросами расчетов с торговыми партнерами из стран, совершающих в отношении России недружественные действия.
Путин также поручил выработать меры валютного регулирования для обеспечения баланса и спроса на валютном рынке и меры государственной политики, направленные на снижение рисков в связи с приостановкой операций с иностранными активами РФ.
Рабочая группа будет действовать под руководством помощника президента Максима Орешкина. В ее состав, согласно распоряжению, также вошли глава Центробанка Эльвира Набиуллина, министр экономики Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов, руководители ФТС и ФНС и другие.