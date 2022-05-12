Сбербанк уменьшит размер бонусов из-за требования ЦБ снизить комиссию

С 1 июня банк уменьшит размер баллов с 0,5 до 0,3% от суммы покупки в отдельных категориях, в том числе в транспорте, супермаркетах, при оплате развлечений, одежды, обуви, парфюмерии, услуг спорта, образования и т. д. «Сбер» снизит размер повышенных бонусов в категориях, попавших под требования ЦБ, и увеличит необходимую для их начисления сумму трат по золотым картам с 15 000 до 25 000 руб. Однако при покупках в экосистеме банка в магазинах партнеров и специальных акциях программы бонусы будут начисляться в полном объеме, отметили в банке. В остальных категориях начисление бонусов не изменится.