Сбербанк уменьшит размер бонусов из-за требования ЦБ снизить комиссию
В рамках программы «Сберспасибо» банк начисляет бонусы по курсу «1 бонус — 1 рубль». Такими бонусами можно оплачивать до 99% стоимости покупки в магазинах — партнерах программы, часть оплаты за ЖКУ, кредиты, штрафы, переводить их другому пользователю или на благотворительность и т. д. Также пользователи премиального уровня программы могут конвертировать бонусы в рубли.
С 1 июня банк уменьшит размер баллов с 0,5 до 0,3% от суммы покупки в отдельных категориях, в том числе в транспорте, супермаркетах, при оплате развлечений, одежды, обуви, парфюмерии, услуг спорта, образования и т. д. «Сбер» снизит размер повышенных бонусов в категориях, попавших под требования ЦБ, и увеличит необходимую для их начисления сумму трат по золотым картам с 15 000 до 25 000 руб. Однако при покупках в экосистеме банка в магазинах партнеров и специальных акциях программы бонусы будут начисляться в полном объеме, отметили в банке. В остальных категориях начисление бонусов не изменится.
Ранее крупные российские банки начали менять программы лояльности и сокращать размер кешбэка из-за требования Центробанка снизить эквайринговые комиссии. Такое решение приняли Росбанк и банк «Русский стандарт».
Ранее ЦБ установил с 18 апреля по 31 августа максимальный размер комиссии за эквайринг в 1% за оплату картами социально значимых товаров и услуг, а размер интерчейнджа — в 0,7%. До этого тарифы на эквайринг составляли 1,2-2,2% — эти комиссии магазины платят своим обслуживающим банкам. По решению регулятора банки должны снизить комиссии на розничную продажу продуктов питания, потребительских товаров, в том числе одежды, топлива, медизделий и препаратов, на услуги в сфере связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма и пассажирских перевозок.