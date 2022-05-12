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Сбербанк уменьшит размер бонусов из-за требования ЦБ снизить комиссию

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Сбербанк сократит размер бонусов «Сберспасибо» с 1 июня до 31 августа из-за требования ЦБ уменьшить эквайринговую комиссию, сообщил РБК со ссылкой на представителя банка.

В рамках программы «Сберспасибо» банк начисляет бонусы по курсу «1 бонус — 1 рубль». Такими бонусами можно оплачивать до 99% стоимости покупки в магазинах — партнерах программы, часть оплаты за ЖКУ, кредиты, штрафы, переводить их другому пользователю или на благотворительность и т. д. Также пользователи премиального уровня программы могут конвертировать бонусы в рубли.

С 1 июня банк уменьшит размер баллов с 0,5 до 0,3% от суммы покупки в отдельных категориях, в том числе в транспорте, супермаркетах, при оплате развлечений, одежды, обуви, парфюмерии, услуг спорта, образования и т. д. «Сбер» снизит размер повышенных бонусов в категориях, попавших под требования ЦБ, и увеличит необходимую для их начисления сумму трат по золотым картам с 15 000 до 25 000 руб. Однако при покупках в экосистеме банка в магазинах партнеров и специальных акциях программы бонусы будут начисляться в полном объеме, отметили в банке. В остальных категориях начисление бонусов не изменится.

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Ранее крупные российские банки начали менять программы лояльности и сокращать размер кешбэка из-за требования Центробанка снизить эквайринговые комиссии. Такое решение приняли Росбанк и банк «Русский стандарт».

Ранее ЦБ установил с 18 апреля по 31 августа максимальный размер комиссии за эквайринг в 1% за оплату картами социально значимых товаров и услуг, а размер интерчейнджа — в 0,7%. До этого тарифы на эквайринг составляли 1,2-2,2% — эти комиссии магазины платят своим обслуживающим банкам. По решению регулятора банки должны снизить комиссии на розничную продажу продуктов питания, потребительских товаров, в том числе одежды, топлива, медизделий и препаратов, на услуги в сфере связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма и пассажирских перевозок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных