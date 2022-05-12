Курс доллара на Мосбирже упал до 65 рублей
Курс доллара США к рублю на 14:44 мск составлял 65,09 руб., следует из данных Московской биржи. Показатель стал минимальным с февраля 2020 г. Максимальная стоимость доллара 12 мая составила 67,4 руб., минимальная — 65,02 руб. С начала торгов американская валюта потеряла 2,17 руб.
Курс евро к рублю также сегодня достиг минимума с февраля 2020 г. С начала торгов евро потерял 2,83 руб., максимальная цена на сегодня составила 71 руб., минимальная — 67,65 руб.
Российский рубль начал укрепляться по отношению к доллару и евро в середины марта, когда начали действовать валютный и капитальный контроль ЦБ. В результате упал спрос на валюту, при этом компании-экспортеры были обязаны продавать 80% валютной выручки. Доллар и евро достигли максимума на Мосбирже 10 марта — 121,5 руб. и 132,4 руб. соответственно.
Ранее Bloomberg назвал российский рубль лучшей валютой в 2022 г. С начала года рубль укрепился по отношению к доллару на 11% и стал лидером среди 31 валюты, которую отслеживает агентство. Издание пояснило, что курс рубля вырос благодаря мерам правительства России, которые были приняты после введения западных санкций. Власти ввели контроль за движением капитала, обязали экспортеров продавать валютную выручку и потребовали оплачивать поставки газа в рублях.
Президент России Владимир Путин ранее сегодня заявил, что курс рубля укрепился на фоне рекордного положительного сальдо внешнеторгового баланса. В этом году рубль демонстрирует, «наверное, лучшую динамику среди всех валют мира», отметил он.