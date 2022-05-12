Курс доллара на Мосбирже упал до 65 рублей

Ранее Bloomberg назвал российский рубль лучшей валютой в 2022 г. С начала года рубль укрепился по отношению к доллару на 11% и стал лидером среди 31 валюты, которую отслеживает агентство. Издание пояснило, что курс рубля вырос благодаря мерам правительства России, которые были приняты после введения западных санкций. Власти ввели контроль за движением капитала, обязали экспортеров продавать валютную выручку и потребовали оплачивать поставки газа в рублях.