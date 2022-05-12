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Объем замороженных активов России в Швейцарии составил $6,3 млрд

Ведомости

Объем российских активов, замороженных Швейцарией в рамках санкций, составляет в настоящее время $6,3 млрд, сообщил представитель государственного секретариата экономики конфедерации (SECO) Эрвин Боллингер.

«По состоянию на 7 апреля объем замороженных средств достигал почти $7,5 млрд. Затем были заблокированы активы еще на $2,2 млрд», — заявил Боллингер (цитата по ТАСС). По его словам, власти страны вывели из-под действия ограничений $3,4 млрд средств, замороженных ранее в превентивном порядке.  

Швейцария, несмотря на свой нейтральный статус, присоединилась к санкциям ЕС против России, которые были введены после начала военной операции на Украине. Так, 27 апреля в рамках пятого пакета ограничений правительство страны наложило запрет на импорт бурого и каменного угля, а также товаров, являющихся важными источниками дохода для России (например, древесина, цемент, морепродукты).

Власти также наложили запрет на поддержку государственных и общественных организаций в России. В Швейцарии также теперь нельзя регистрировать трасты для граждан России или юридических лиц. Оказание услуг таким трастам тоже запрещается. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных