Объем замороженных активов России в Швейцарии составил $6,3 млрд

Швейцария, несмотря на свой нейтральный статус, присоединилась к санкциям ЕС против России, которые были введены после начала военной операции на Украине. Так, 27 апреля в рамках пятого пакета ограничений правительство страны наложило запрет на импорт бурого и каменного угля, а также товаров, являющихся важными источниками дохода для России (например, древесина, цемент, морепродукты).