Объем замороженных активов России в Швейцарии составил $6,3 млрд
Объем российских активов, замороженных Швейцарией в рамках санкций, составляет в настоящее время $6,3 млрд, сообщил представитель государственного секретариата экономики конфедерации (SECO) Эрвин Боллингер.
«По состоянию на 7 апреля объем замороженных средств достигал почти $7,5 млрд. Затем были заблокированы активы еще на $2,2 млрд», — заявил Боллингер (цитата по ТАСС). По его словам, власти страны вывели из-под действия ограничений $3,4 млрд средств, замороженных ранее в превентивном порядке.
Швейцария, несмотря на свой нейтральный статус, присоединилась к санкциям ЕС против России, которые были введены после начала военной операции на Украине. Так, 27 апреля в рамках пятого пакета ограничений правительство страны наложило запрет на импорт бурого и каменного угля, а также товаров, являющихся важными источниками дохода для России (например, древесина, цемент, морепродукты).
Власти также наложили запрет на поддержку государственных и общественных организаций в России. В Швейцарии также теперь нельзя регистрировать трасты для граждан России или юридических лиц. Оказание услуг таким трастам тоже запрещается.