NYT: США предостерегли банки от помощи России в обходе санкций
Минфин США предостерегает иностранные банки от помощи России в обходе санкций, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на заместителя министра финансов Адевале Адейемо, который в пятницу провел встречи с представителями международных банков.
Предостережение высокопоставленного чиновника, как отмечает издание, «подчеркивает усилия США по оказанию давления на российскую экономику с помощью американской финансовой мощи». Банки рискуют потерять доступ к рынкам в США и Европы, если будут поддерживать российский бизнес или предпринимателей, попавших под ограничения в связи с проведением Россией военной операции на Украине, пишет NYT.
На закрытые встречи с чиновником были приглашены представители учреждений из Китая, Бразилии, Ирландии, Японии и Канады. Адейемо указал банкам на «положение о материальной поддержке». Согласно документу, финучреждение может столкнуться с последствиями за нарушение ограничений США или Европы, даже если оно базируется в не вводившей санкции стране.
«Если вы оказываете материальную поддержку лицу или организации, находящейся под санкциями, мы можем распространить на вас наш режим санкций и использовать наши инструменты, чтобы преследовать вас», — цитирует NYT Адейемо.
По словам чиновника, банки США старались не нарушать собственные санкции, однако российские частные лица и компании для их обхода начали создавать трасты и использовать доверенных лиц. Адейемо рассказал, что российские бизнесмены пытаются перевести свои яхты в другие порты, чтобы избежать их ареста, отметил он.
ОАЭ продолжают предоставлять убежище для российских активов: в Дубае пришвартованы яхты нескольких российских олигархов, заявили также в ведомстве.
В конце апреля Байден анонсировал создание упрощенной административной процедуры с участием министерств финансов и юстиции для конфискации имущества российских олигархов под санкциями. Также Белый дом предложит ввести новое уголовное преступление, сделав незаконным сознательное или преднамеренное обладание доходами, полученными непосредственно от коррупционных сделок с российским правительством, для любого лица. Для упрощенного ареста и конфискации активов олигархов президентская администрация предлагает создать особый орган.