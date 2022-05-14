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Финансы

NYT: США предостерегли банки от помощи России в обходе санкций

Ведомости

Минфин США предостерегает иностранные банки от помощи России в обходе санкций, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на заместителя министра финансов Адевале Адейемо, который в пятницу провел встречи с представителями международных банков.

Предостережение высокопоставленного чиновника, как отмечает издание, «подчеркивает усилия США по оказанию давления на российскую экономику с помощью американской финансовой мощи». Банки рискуют потерять доступ к рынкам в США и Европы, если будут поддерживать российский бизнес или предпринимателей, попавших под ограничения в связи с проведением Россией военной операции на Украине, пишет NYT.

На закрытые встречи с чиновником были приглашены представители учреждений из Китая, Бразилии, Ирландии, Японии и Канады. Адейемо указал банкам на «положение о материальной поддержке». Согласно документу, финучреждение может столкнуться с последствиями за нарушение ограничений США или Европы, даже если оно базируется в не вводившей санкции стране.

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«Если вы оказываете материальную поддержку лицу или организации, находящейся под санкциями, мы можем распространить на вас наш режим санкций и использовать наши инструменты, чтобы преследовать вас», — цитирует NYT Адейемо. 

По словам чиновника, банки США старались не нарушать собственные санкции, однако российские частные лица и компании для их обхода начали создавать трасты и использовать доверенных лиц. Адейемо рассказал, что российские бизнесмены пытаются перевести свои яхты в другие порты, чтобы избежать их ареста, отметил он. 

ОАЭ продолжают предоставлять убежище для российских активов: в Дубае пришвартованы яхты нескольких российских олигархов, заявили также в ведомстве. 

В конце апреля Байден анонсировал создание упрощенной административной процедуры с участием министерств финансов и юстиции для конфискации имущества российских олигархов под санкциями. Также Белый дом предложит ввести новое уголовное преступление, сделав незаконным сознательное или преднамеренное обладание доходами, полученными непосредственно от коррупционных сделок с российским правительством, для любого лица. Для упрощенного ареста и конфискации активов олигархов президентская администрация предлагает создать особый орган.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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