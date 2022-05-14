NYT: США предостерегли банки от помощи России в обходе санкций

На закрытые встречи с чиновником были приглашены представители учреждений из Китая, Бразилии, Ирландии, Японии и Канады. Адейемо указал банкам на «положение о материальной поддержке». Согласно документу, финучреждение может столкнуться с последствиями за нарушение ограничений США или Европы, даже если оно базируется в не вводившей санкции стране.