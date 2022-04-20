США ввели санкции против медиагруппы «Царьград», ТКБ, главы «Открытия» и замглавы ЦБ

Под санкции попало также ПАО «Транскапиталбанк» за то, что «предлагало услуги нескольким банкам в Азии, в том числе в Китае и на Ближнем Востоке, варианты обхода международных санкций». «TKB предложил своим клиентам возможность проводить транзакции через собственную систему интернет-банкинга, известную как TKB Business, альтернативный канал связи для SWIFT, в том числе с целью обработки платежей в долларах США для клиентов, находящихся под санкциями», — поясняет Минфин США.