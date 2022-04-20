США ввели санкции против медиагруппы «Царьград», ТКБ, главы «Открытия» и замглавы ЦБ

США ввели санкции против медиагруппы «Царьград», ТКБ, главы «Открытия» и замглавы ЦБВсего в списке 40 юрлиц, включая майнинговые компании, и 29 физлиц с бизнесменом Малофеевым и его семьей
Минфин США ввел санкции против 40 российских юрлиц, включая Транскапиталбанк (ТКБ), выполняющий функции расчетного центра платежной системы Hello, ряд компаний, занимающихся майнингом криптовалют, медиагруппу «Царьград», а также 29 физических лиц. Среди последних — уже находящийся под санкциями с 2014 г. из-за конфликта в Донбассе бизнесмен Константин Малофеев с семьей, основатель IBS Анатолий Карачинский, предправления банка «Открытие» Михаил Задорнов, первый зампред Банка России Ксения Юдаева и другие. Список попавших под ограничения лиц опубликован на сайте американского ведомства.
«Министерство финансов может и будет преследовать тех, кто уклоняется, пытается уклониться или помогает уклониться от санкций США против России», — поясняет Минфин цель нового пакета санкций. Пресечение обхода ограничений должно, по идее американских властей, ослабить «способность Кремля проецировать силу и финансировать [специальную военную операцию на Украине]».
Значительная часть попавших под ограничения физлиц и юрлиц связана с Малофеевым и компанией «Царьград». Их структуры в совокупности (часть из них также называется «Царьград», хотя и ведет различную деятельность — от информационной до строительства), по мнению Минфина США, составляют «экосистему пагубного влияния» бизнесмена. Она якобы распространяет «прокремлевскую пропаганду и дезинформацию» и «усиливает правительство РФ».
«В последние годы Малофеев тайно или через посредников поддерживал пророссийскую деятельность, подрывающую демократию, вмешивающуюся в выборы и подрывающую безопасность и стабильность в целом ряде стран», — объясняет Минфин США введение новых санкций против Малофеева и структур, прямо или косвенно связанных с ним и уже попавшими под ограничения. Среди такой деятельности — финансирование «сепаратистской деятельности» на Украине, в Донбассе и Крыму.
Под санкции попало также ПАО «Транскапиталбанк» за то, что «предлагало услуги нескольким банкам в Азии, в том числе в Китае и на Ближнем Востоке, варианты обхода международных санкций». «TKB предложил своим клиентам возможность проводить транзакции через собственную систему интернет-банкинга, известную как TKB Business, альтернативный канал связи для SWIFT, в том числе с целью обработки платежей в долларах США для клиентов, находящихся под санкциями», — поясняет Минфин США.
TKB вменяется также то, что он «стремился создать расчетный центр в Азии, не привлекая американские или европейские банки к клиринговому процессу».
Кроме того, под санкции попали 10 российских компаний, занимающихя майнингом криптовалют, связанных с головной компанией Bitriver. Минфин США отмечает, что российская майнинговая индустрия «является третьей по величине в мире». «Это первый раз, когда казначейство ввело ограничения против компании по добыче виртуальной валюты», — говорится в сообщении.
Среди физических лиц, против которых введены ограничения за обход или помощь в обходе антироссийских санкций, также оказался основатель ИТ-холдинга IBS Group Анатолий Карачинский, зампред банка «Открытие» Михаил Задорнов и первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева. В отличие от Малофеева и связанных с ним лиц, причина их внесения в санкционный список не уточняется.
Ранее, 6 апреля, США ввели блокирующие санкции против премьер-министра Михаила Мишустина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, совершеннолетних детей президента России Владимира Путина, жены и дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова, мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Тогда в список попали 18 физлиц, среди которых: руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр юстиции Константин Чуйченко, вице-премьер Юрий Трутнев, министр финансов Антон Силуанов, замсекретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев и др.