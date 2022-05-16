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Руководитель SberCIB Шеметов решил покинуть банк

Ведомости

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель SberCIB Андрей Шеметов принял решение покинуть должность и заняться своими проектами, сообщила пресс-служба банка.

«Андрей Шеметов принял решение сфокусироваться на собственных проектах», — сообщили в пресс-службе.

Источники Reuters и ТАСС рассказали, что Шеметов последние два месяца находился в отпуске и редко бывал в банке. «Это решение, похоже, было принято давным-давно», — отметил собеседник Reuters.

Шеметов начал работу в Сбербанке в 2016 г. Его назначили ответственным за реализацию стратегии, развитие продуктов и услуг для клиентов Sberbank CIB в России и за границей. До прихода в Сбербанк Шеметов занимал пост гендиректора инвесткомпании «Атон» и был заместителем председателя правления Мосбиржи.

15 февраля Сбербанк сообщил, что первый зампредправления Лев Хасис решил покинуть свой пост, чтобы заняться собственными проектами. Наблюдательный совет банка согласился освободить Хасиса от должности с 1 июня. Позднее «Ведомости» сообщили со ссылкой на осведомленный источник, что Хасис уехал в США практически сразу же после начала спецоперации на Украине. В банке отказались от комментариев, сам Хасис также не ответил на запрос издания.

Ранее по теме: Бывший топ-менеджер «Сбера» Лев Хасис перебрался в США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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