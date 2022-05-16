Руководитель SberCIB Шеметов решил покинуть банк
Старший вице-президент Сбербанка, руководитель SberCIB Андрей Шеметов принял решение покинуть должность и заняться своими проектами, сообщила пресс-служба банка.
«Андрей Шеметов принял решение сфокусироваться на собственных проектах», — сообщили в пресс-службе.
Шеметов начал работу в Сбербанке в 2016 г. Его назначили ответственным за реализацию стратегии, развитие продуктов и услуг для клиентов Sberbank CIB в России и за границей. До прихода в Сбербанк Шеметов занимал пост гендиректора инвесткомпании «Атон» и был заместителем председателя правления Мосбиржи.
15 февраля Сбербанк сообщил, что первый зампредправления Лев Хасис решил покинуть свой пост, чтобы заняться собственными проектами. Наблюдательный совет банка согласился освободить Хасиса от должности с 1 июня. Позднее «Ведомости» сообщили со ссылкой на осведомленный источник, что Хасис уехал в США практически сразу же после начала спецоперации на Украине. В банке отказались от комментариев, сам Хасис также не ответил на запрос издания.