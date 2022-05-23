ЦБ опроверг введение ограничений на снятие наличных

В марте этого года регулятор ужесточил контроль за оборотом наличной валюты. Планировалось, что до 9 сентября в российских банках нельзя будет купить наличную валюту, а при необходимости снять сбережения это можно было сделать только при конвертации в рубли. При поездке за границу Банк России рекомендовал расплачиваться картой «Мир» и снимать с нее наличные в валюте страны поездки, где принимают эту карту.