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Финансы

ЦБ опроверг введение ограничений на снятие наличных

Ведомости

Банк России опроверг сообщения анонимных Telegram-каналов о планах ограничить снятие наличных, говорится в канале регулятора.

«Проблемы с доступностью рублевой наличности в стране нет. Ограничений никаких не вводится. Помните, что закрывая вклады раньше срока, вы теряете накопленные проценты», — сообщили в ЦБ. Регулятор призвал читать официальные источники информации.

С 18 апреля ЦБ разрешил российским банкам продавать за рубли наличную валюту, которая поступила в кассы после 9 апреля. При этом сохранилось временное ограничение ЦБ по сумме снятия – не более $10 000 или эквивалент этой суммы в евро.

В марте этого года регулятор ужесточил контроль за оборотом наличной валюты. Планировалось, что до 9 сентября в российских банках нельзя будет купить наличную валюту, а при необходимости снять сбережения это можно было сделать только при конвертации в рубли. При поездке за границу Банк России рекомендовал расплачиваться картой «Мир» и снимать с нее наличные в валюте страны поездки, где принимают эту карту.

Ранее по теме: ЦБ снял ограничения на продажу наличной валюты за исключением доллара и евро

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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