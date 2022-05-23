ЦБ опроверг введение ограничений на снятие наличных
Банк России опроверг сообщения анонимных Telegram-каналов о планах ограничить снятие наличных, говорится в канале регулятора.
«Проблемы с доступностью рублевой наличности в стране нет. Ограничений никаких не вводится. Помните, что закрывая вклады раньше срока, вы теряете накопленные проценты», — сообщили в ЦБ. Регулятор призвал читать официальные источники информации.
С 18 апреля ЦБ разрешил российским банкам продавать за рубли наличную валюту, которая поступила в кассы после 9 апреля. При этом сохранилось временное ограничение ЦБ по сумме снятия – не более $10 000 или эквивалент этой суммы в евро.
В марте этого года регулятор ужесточил контроль за оборотом наличной валюты. Планировалось, что до 9 сентября в российских банках нельзя будет купить наличную валюту, а при необходимости снять сбережения это можно было сделать только при конвертации в рубли. При поездке за границу Банк России рекомендовал расплачиваться картой «Мир» и снимать с нее наличные в валюте страны поездки, где принимают эту карту.