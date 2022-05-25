Минфин России сообщил об обслуживании госдолга в рублях

«Нынешняя ситуация не имеет ничего общего с ситуацией 1998 г., когда России не хватало средств на погашение своих долгов. Сейчас деньги есть, и готовность платить тоже присутствует. На качестве жизни россиян эта искусственно созданная недружественной страной ситуация не отразится», — заявил министр финансов Антон Силуанов.