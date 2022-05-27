Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2021 г., сообщила пресс-служба банка. Годовое собрание акционеров пройдет заочно 29 июня.
Сбербанк на протяжении двух лет направляет на дивиденды рекордные для российского рынка суммы. Так, акционеры банка одобрили решение направить на дивиденды за 2020 г. рекордную сумму в 422,4 млрд руб., что соответствует 56% от чистой прибыли по МСФО. До начала спецоперации на Украине банк анонсировал выплату дивидендов на уровне 50% чистой прибыли, или около 623 млрд руб. В 2022 г. Сбербанк попал под блокирующие санкции США, ограничения против него также ввели Великобритания, Япония и Канада.
В начале апреля министр финансов Антон Силуанов сообщил журналистам, что Минфин планирует рекомендовать государственным банкам не выплачивать дивиденды за 2021 г. из-за санкционного давления на банковский сектор. Банкам нужна капитальная база, потому что они много потеряли в нынешних условиях, отметил Силуанов. По его словам, правительство будет индивидуально подходить к вопросу выплат дивидендов госкомпаниями. Позднее с аналогичной рекомендацией выступил Банк России.
20 мая правительство — контролирующий акционер Сбербанка — рекомендовало не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, чтобы обеспечить «устойчивого кредитования корпоративных клиентов и финансовых организаций Российской Федерации».