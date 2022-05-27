Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год

Сбербанк на протяжении двух лет направляет на дивиденды рекордные для российского рынка суммы. Так, акционеры банка одобрили решение направить на дивиденды за 2020 г. рекордную сумму в 422,4 млрд руб., что соответствует 56% от чистой прибыли по МСФО. До начала спецоперации на Украине банк анонсировал выплату дивидендов на уровне 50% чистой прибыли, или около 623 млрд руб. В 2022 г. Сбербанк попал под блокирующие санкции США, ограничения против него также ввели Великобритания, Япония и Канада.