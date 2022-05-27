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Финансы

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год

Ведомости

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2021 г., сообщила пресс-служба банка. Годовое собрание акционеров пройдет заочно 29 июня. 

Сбербанк на протяжении двух лет направляет на дивиденды рекордные для российского рынка суммы. Так, акционеры банка одобрили решение направить на дивиденды за 2020 г. рекордную сумму в 422,4 млрд руб., что соответствует 56% от чистой прибыли по МСФО. До начала спецоперации на Украине банк анонсировал выплату дивидендов на уровне 50% чистой прибыли, или около 623 млрд руб. В 2022 г. Сбербанк попал под блокирующие санкции США, ограничения против него также ввели Великобритания, Япония и Канада.

В начале апреля министр финансов Антон Силуанов сообщил журналистам, что Минфин планирует рекомендовать государственным банкам не выплачивать дивиденды за 2021 г. из-за санкционного давления на банковский сектор. Банкам нужна капитальная база, потому что они много потеряли в нынешних условиях, отметил Силуанов. По его словам, правительство будет индивидуально подходить к вопросу выплат дивидендов госкомпаниями. Позднее с аналогичной рекомендацией выступил Банк России. 

20 мая правительство — контролирующий акционер Сбербанка — рекомендовало не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, чтобы обеспечить «устойчивого кредитования корпоративных клиентов и финансовых организаций Российской Федерации».

Ранее по теме: США ввели блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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