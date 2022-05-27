Силуанов объяснил смысл выплаты Россией госдолга намерением сохранить имидж

«Мы сейчас всеми способами будем подтверждать роль надежного заемщика. И даже в этих условиях, когда нам объявляют ограничения по выплате нашего долга, будем давать возможности получить от нас соответствующие купоны по нашим обязательствам с тем, чтобы сохранить имидж нашей страны как надежной страны, с которой можно иметь дело», — пояснил Силуанов.