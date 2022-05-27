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Финансы

Силуанов объяснил смысл выплаты Россией госдолга намерением сохранить имидж

Ведомости

Россия стремится избежать технического дефолта и продолжает платить по внешнему госдолгу, чтобы сохранить имидж надежного заемщика, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ. Запись лекции опубликована в YouTube. 

«Мы сейчас всеми способами будем подтверждать роль надежного заемщика. И даже в этих условиях, когда нам объявляют ограничения по выплате нашего долга, будем давать возможности получить от нас соответствующие купоны по нашим обязательствам с тем, чтобы сохранить имидж нашей страны как надежной страны, с которой можно иметь дело», — пояснил Силуанов. 

Накануне глава Минфина отметил, что Россия была и остается надежным заемщиком, который выполняет свои обязательства в сложных условиях. «Будем искать варианты, а такие варианты у нас уже готовятся, чтобы выполнить свои обязательства по внешним долгам», — подчеркнул он. По словам Силуанова, Россия предложит инструмент, чтобы все держатели ее госдолга получили выплаты. 

В тот же день председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что у России нет проблем с наличием финансовых средств для обслуживания государственного долга. «С точки зрения возможности проведения платежей мы исходим из того, что сказал Минфин: будем платить в рублях», — подчеркнула Набиуллина.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами минфина США решило не продлевать лицензию, которая позволяла Минфину России обслуживать часть суверенного долга страны в долларах.

Минфин ранее уже выполнял долговые обязательства в рублях, когда в начале апреля американский банк-корреспондент России по указанию минфина США заморозил средства Минфина России в долларах. 20 мая российское министерство выплатило купонный доход по выпускам еврооблигаций со сроком погашения в 2026 и 2036 гг. в долларах и евро соответственно.

Ранее по теме: Силуанов: технический дефолт не повлияет на экономику России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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