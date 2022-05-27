Силуанов рассказал о ресурсах на поддержку экономики
Поддержка экономики на данный момент требует «огромных» финансовых ресурсов, заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете.
«На пенсионное обеспечение огромные средства — 600 млрд в этом году, в следующем году — один триллион, в последующем — такие же объемы», — отметил Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).
«Деньги на поддержку экономики тоже нужны гражданам, общий объем так называемого бюджетного стимула, который мы запустили в экономику, — 8 трлн руб. Огромные средства», — добавил он.
Глава Минфина напомнил, что в этом году было отменено бюджетное правило, благодаря чему дополнительные нефтегазовые доходы направляются на обязательства перед гражданами и приоритетные мероприятия.
Минфин по бюджетному правилу на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2022 г. планка отсечения находится на уровне $44,2/барр.) покупает для Фонда национального благосостояния иностранную валюту и золото. В начале марта министерство сообщило о приостановке действия правила на 2022 г. До этого западные страны в рамках санкций заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов РФ, включая средства ФНБ.
13 мая премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что расходы федерального бюджета России в январе — апреле 2022 г. выросли почти на четверть по сравнению с таким же периодом в прошлом году. Доходы при этом тоже существенно выросли за счет резкого роста поступлений за нефтегазовые продукты, добавил он.
Также премьер-министр указал, что сохранение рабочих мест, поддержка уязвимых категорий граждан и обеспечение ценовой стабильности в этом году будут приоритетными задачами для страны — на это ориентированы все механизмы ее экономической политики.