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Финансы

Силуанов рассказал о ресурсах на поддержку экономики

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Поддержка экономики на данный момент требует «огромных» финансовых ресурсов, заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете. 

«На пенсионное обеспечение огромные средства — 600 млрд в этом году, в следующем году — один триллион, в последующем — такие же объемы», — отметил Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).

«Деньги на поддержку экономики тоже нужны гражданам, общий объем так называемого бюджетного стимула, который мы запустили в экономику, — 8 трлн руб. Огромные средства», — добавил он.

Глава Минфина напомнил, что в этом году было отменено бюджетное правило, благодаря чему дополнительные нефтегазовые доходы направляются на обязательства перед гражданами и приоритетные мероприятия.

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Минфин по бюджетному правилу на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2022 г. планка отсечения находится на уровне $44,2/барр.) покупает для Фонда национального благосостояния иностранную валюту и золото. В начале марта министерство сообщило о приостановке действия правила на 2022 г. До этого западные страны в рамках санкций заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов РФ, включая средства ФНБ.

13 мая премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что расходы федерального бюджета России в январе — апреле 2022 г. выросли почти на четверть по сравнению с таким же периодом в прошлом году. Доходы при этом тоже существенно выросли за счет резкого роста поступлений за нефтегазовые продукты, добавил он.

Также премьер-министр указал, что сохранение рабочих мест, поддержка уязвимых категорий граждан и обеспечение ценовой стабильности в этом году будут приоритетными задачами для страны — на это ориентированы все механизмы ее экономической политики. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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