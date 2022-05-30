ЦБ ограничил торги иностранными акциями

Центробанк с 30 мая ограничил обращение на бирже зарубежных ценных бумаг, которые заблокированы международными расчетно-клиринговыми организациями, за исключением бумаг эмитентов, которые ведут основную производственную и экономическую деятельность в России, говорится на сайте регулятора. Такое решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и должно минимизировать их риски, пояснили в ЦБ.