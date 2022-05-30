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ЦБ ограничил торги иностранными акциями

Ведомости

Центробанк с 30 мая ограничил обращение на бирже зарубежных ценных бумаг, которые заблокированы международными расчетно-клиринговыми организациями, за исключением бумаг эмитентов, которые ведут основную производственную и экономическую деятельность в России, говорится на сайте регулятора. Такое решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и должно минимизировать их риски, пояснили в ЦБ.

Регулятор отметил, что сейчас небольшой объем заблокированных ценных бумаг обращается на «СПб бирже». В торгово-клиринговой системе биржи эти активы не маркируются, поэтому они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности. Исключение могут сделать для неторговых счетов небольших клиентских портфелей.

«Несмотря на вводимые регулятором меры, право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется. Организованные торги по ним возобновятся в прежнем режиме по мере снятия ограничений. Тогда же у собственников появится возможность распоряжаться полученным доходом на бумаги, что сейчас затруднено из-за действий международных депозитариев», — отметили в Банке России. 

С 28 февраля ЦБ предписал российским брокерам приостановить продажу ценных бумаг по поручению иностранных инвесторов. Такое предписание будет действовать до его отмены Банком России. 

Также с 28 февраля биржи США NYSE и NASDAQ приостановили торги большинством бумаг российских компаний. С 3 марта Лондонская фондовая биржа на неопределенный срок остановила торги депозитарными расписками 27 компаний из России. Под ограничения попали в том числе компании, зарегистрированные в Великобритании и на Кипре, например En+ и TCS Group (головная компания «Тинькофф банка»). 

16 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о делистинге депозитарных расписок российских эмитентов с иностранных бирж. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных