Посол США назвал великолепной работу Набиуллиной по укреплению рубля

По его мнению, влияние санкций и мер экспортного контроля со временем «значительно вырастет». Он напомнил, что у Москвы и Вашингтона ушли десятилетия на то, чтобы выстроить торговые отношения. На восстановление сотрудничества, по мнению дипломата, также понадобится много времени. «Годы, если не больше. Компаниям потребуется много времени. Это при условии, что люди сами этого захотят, пока же они уезжают, то есть пока мы об этом даже не думаем», — подчеркнул Салливан.