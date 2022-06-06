Посол США назвал великолепной работу Набиуллиной по укреплению рубля
Посол США в России Джон Салливан назвал великолепной работу председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной по укреплению рубля.
«Председатель Центрального банка — исключительно талантливый человек, она провела великолепную работу по временному укреплению рубля, может быть, даже чрезмерному. Курс рубля вырос», — заявил Салливан в интервью ТАСС.
По его мнению, влияние санкций и мер экспортного контроля со временем «значительно вырастет». Он напомнил, что у Москвы и Вашингтона ушли десятилетия на то, чтобы выстроить торговые отношения. На восстановление сотрудничества, по мнению дипломата, также понадобится много времени. «Годы, если не больше. Компаниям потребуется много времени. Это при условии, что люди сами этого захотят, пока же они уезжают, то есть пока мы об этом даже не думаем», — подчеркнул Салливан.
Курс рубля начал укрепляться благодаря мерам правительства России, которые были приняты после введения санкций. Власти ввели контроль за движением капитала, обязали экспортеров продавать валютную выручку и потребовали оплачивать поставки газа в рублях. 10 марта курсы доллара и евро достигли максимальных значений на Мосбирже – 121,5 руб. и 132,4 руб. соответственно. Цена закрытия торгов на Мосбирже 3 июня составила 60,95 руб. за $1 и 64,75 руб. за 1 евро.
В середине мая Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой в 2022 г. Однако иностранные эксперты называли укрепление российской валюты искусственным из-за введенных ЦБ ограничений. Помощник президента России Максим Орешкин подчеркивал, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. По его словам, страна оказалась в ситуации, когда валюты приходит много, а потребность в ней существенно сократилась.