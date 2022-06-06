Сбербанк разрешил брать льготную ипотеку с 18 лет
Сбербанк снизил требования к возрасту заемщиков для получения льготной ипотеки до 18 лет, сообщила пресс-служба банка. Ранее для покупки квартиры в новостройке или вторичном жилье заемщик должен был достичь возраста в 21 год.
«Снижение минимального возраста позволит молодым людям как можно раньше улучшить свои жилищные условия, получив ипотечный кредит на льготных условиях с господдержкой», — отметил вице-президент Сбербанка Николай Васев. Снижение лимита распространяется на государственные программы «Семейная ипотека», «Господдержка» и «Дальневосточная ипотека».
В Сбербанке также отметили повышенный спрос на льготные ипотечные программы. По данным аналитиков «Домклика», за первые пять месяцев 2022 г. клиенты банка оформили на 7% больше льготной ипотеки, чем в аналогичном периоде прошлого года. Общий объем выданной банком льготной ипотеки за январь - май 2022 г. достиг 329 млрд руб.
Льготная программа ипотеки работает с 2019 г. Первый взнос по ипотеке с господдержкой должен быть не менее 15% от стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн руб., для остальных регионов — до 6 млн руб.