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Сбербанк разрешил брать льготную ипотеку с 18 лет

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Сбербанк снизил требования к возрасту заемщиков для получения льготной ипотеки до 18 лет, сообщила пресс-служба банка. Ранее для покупки квартиры в новостройке или вторичном жилье заемщик должен был достичь возраста в 21 год.

«Снижение минимального возраста позволит молодым людям как можно раньше улучшить свои жилищные условия, получив ипотечный кредит на льготных условиях с господдержкой», — отметил вице-президент Сбербанка Николай Васев. Снижение лимита распространяется на государственные программы «Семейная ипотека», «Господдержка» и «Дальневосточная ипотека».

В Сбербанке также отметили повышенный спрос на льготные ипотечные программы. По данным аналитиков «Домклика», за первые пять месяцев 2022 г. клиенты банка оформили на 7% больше льготной ипотеки, чем в аналогичном периоде прошлого года. Общий объем выданной банком льготной ипотеки за январь - май 2022 г. достиг 329 млрд руб.

Льготная программа ипотеки работает с 2019 г. Первый взнос по ипотеке с господдержкой должен быть не менее 15% от стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн руб., для остальных регионов — до 6 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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