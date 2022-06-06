Сбербанк разрешил брать льготную ипотеку с 18 лет

В Сбербанке также отметили повышенный спрос на льготные ипотечные программы. По данным аналитиков «Домклика», за первые пять месяцев 2022 г. клиенты банка оформили на 7% больше льготной ипотеки, чем в аналогичном периоде прошлого года. Общий объем выданной банком льготной ипотеки за январь - май 2022 г. достиг 329 млрд руб.