Минэкономразвития придумало, как избавить банки от замороженных активов
Минэкономразвития разработало законопроект, в котором предлагается способ избавить российские банки от замороженных за границей активов, сообщил РБК со ссылкой на документ. Его подлинность подтвердил федеральный чиновник. Два источника, близких к правкомиссии, рассказали, что законопроект согласован с министерствами и ведомствами, одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности и передан на рассмотрение в правительство.
В документе предлагается разрешить банкам образовывать новые юрлица, переводить на них замороженные активы, а также пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. После такой реорганизации исполнять обязательства перед кредиторами можно будет только за счет активов таких компаний, замороженных из-за санкций. Издание направило запросы в Минэкономразвития и Минфин. В пресс-службе ЦБ пояснили, что речь идет о создании условий, при которых подсанкционные банки «могли бы продолжать деятельность без очевидного финансового содействия со стороны государства».
В случае принятия законопроекта поправки вступят в силу со дня официального публикования закона, а провести реорганизацию можно будет до 1 июля 2023 г. Банки смогут образовать новое юрлицо, которое не будет банком. Перечень имущества и обязательств, которые можно будет перевести на новое юрлицо, должен быть согласован с ЦБ.
Стоимость активов, которые перейдут новой компании, не может быть меньше стоимости переданных пассивов. Стоимость активов будет определять независимый оценщик, однако при этом не нужно будет учитывать, что банк не может распоряжаться этим имуществом из-за санкций. С момента реорганизации банк сможет не раскрывать существенные данные о своей финансово-хозяйственной деятельности публично.