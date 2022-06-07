Минэкономразвития придумало, как избавить банки от замороженных активов

В документе предлагается разрешить банкам образовывать новые юрлица, переводить на них замороженные активы, а также пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. После такой реорганизации исполнять обязательства перед кредиторами можно будет только за счет активов таких компаний, замороженных из-за санкций. Издание направило запросы в Минэкономразвития и Минфин. В пресс-службе ЦБ пояснили, что речь идет о создании условий, при которых подсанкционные банки «могли бы продолжать деятельность без очевидного финансового содействия со стороны государства».