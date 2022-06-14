Сбербанк снизил минимальную ставку по ипотеке до 10,5%
В банке рассказали, что ставки снизились по ипотеке на новостройки и вторичное жилье, загородную недвижимость, рефинансирование, кредит под залог недвижимости, военную ипотеку, гараж и программы сотрудничества банка с российскими регионами. При этом условия по семейной, льготной, дальневосточной ипотеке и ипотеке для ИТ-специалистов не изменились.
Вице-президент Сбербанка и директор дивизиона «Домклик» Николай Васев пояснил, что банк снизил ставки по ипотеке после снижения ключевой ставки ЦБ с 11 до 9,5%. По данным сервиса «Домклик», с января по май банк выдал 300 000 ипотечных кредитов на сумму 923 млрд руб., к июлю показатель может вырасти до 1 трлн руб.
10 июня совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 150 б. п. до 9,5%. Таким образом, ключевая ставка вернулась к докризисному уровню.
С 1 мая ставка по программе льготной ипотеки снизилась с 12 до 9%. Максимальный размер кредита составляет 12 млн руб. для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а для остальных регионов — 6 млн руб. Первый замглавы Минстроя Александр Ломакин ранее заявил, что с учетом снижения ключевой ставки есть предпосылки для снижения ставки по льготной ипотеке ниже 7% годовых.