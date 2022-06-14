Сбербанк снизил минимальную ставку по ипотеке до 10,5%

С 1 мая ставка по программе льготной ипотеки снизилась с 12 до 9%. Максимальный размер кредита составляет 12 млн руб. для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а для остальных регионов — 6 млн руб. Первый замглавы Минстроя Александр Ломакин ранее заявил, что с учетом снижения ключевой ставки есть предпосылки для снижения ставки по льготной ипотеке ниже 7% годовых.