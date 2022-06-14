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Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по ипотеке до 10,5%

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Сбербанк снизил минимальную ставку по ипотечным кредитам на 0,4 п. п., до 10,5%, сообщила пресс-служба банка.

В банке рассказали, что ставки снизились по ипотеке на новостройки и вторичное жилье, загородную недвижимость, рефинансирование, кредит под залог недвижимости, военную ипотеку, гараж и программы сотрудничества банка с российскими регионами. При этом условия по семейной, льготной, дальневосточной ипотеке и ипотеке для ИТ-специалистов не изменились.

Вице-президент Сбербанка и директор дивизиона «Домклик» Николай Васев пояснил, что банк снизил ставки по ипотеке после снижения ключевой ставки ЦБ с 11 до 9,5%. По данным сервиса «Домклик», с января по май банк выдал 300 000 ипотечных кредитов на сумму 923 млрд руб., к июлю показатель может вырасти до 1 трлн руб.

10 июня совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 150 б. п. до 9,5%. Таким образом, ключевая ставка вернулась к докризисному уровню.

С 1 мая ставка по программе льготной ипотеки снизилась с 12 до 9%. Максимальный размер кредита составляет 12 млн руб. для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а для остальных регионов — 6 млн руб. Первый замглавы Минстроя Александр Ломакин ранее заявил, что с учетом снижения ключевой ставки есть предпосылки для снижения ставки по льготной ипотеке ниже 7% годовых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных