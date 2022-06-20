Белоусов назвал оптимальный размер ключевой ставки

«Мы видим в последнее время, что импорт, в том числе благодаря усилиям правительства, растет. Если на пике сокращение импорта составляло 50%, то есть он упал в два раза, то сейчас импорт колеблется по отношению к уровню февраля в диапазоне около 65-75%, то есть он отыграл примерно 20-25% от минимального уровня», — заключил он.