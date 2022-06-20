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Финансы

Белоусов назвал оптимальный размер ключевой ставки

Ведомости

Оптимальный размер ключевой ставки на несколько процентов ниже 9,5%, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью «Интерфаксу» на площадке ПМЭФ.

«В принципе согласен, что оптимальная ставка где-то на уровне 5-6%. То есть тот уровень, который был до инфляционной волны, но мы должны понимать, что ставку нельзя менять слишком резко, потому что ключевая ставка Банка России является ориентиром для игроков финансового рынка», — отметил Белоусов.

По его словам, российские власти также работают над возвращением рубля к оптимальным уровням. «Что касается оптимального курса, то более или менее консенсусное мнение, что это курс в диапазоне 70-80 руб. за доллар», — пояснил Белоусов, подчеркнув, что равновесный курс рубля складывается исходя из балансов, которые возникают на финансовых рынках, на валютном рынке и т. д.

«Мы видим в последнее время, что импорт, в том числе благодаря усилиям правительства, растет. Если на пике сокращение импорта составляло 50%, то есть он упал в два раза, то сейчас импорт колеблется по отношению к уровню февраля в диапазоне около 65-75%, то есть он отыграл примерно 20-25% от минимального уровня», — заключил он.

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов ранее отмечал, что ЦБ уже в 2022 г. может опустить ключевую ставку до 8% из-за непредсказуемых изменений экономической ситуации во всем мире. Аналогичный прогноз сделал и глава банка Герман Греф, предположив, что к концу года ключевая ставка может снизиться до 7%. 10 июня совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 150 б. п. до 9,5%. Таким образом, ключевая ставка вернулась к докризисному уровню.

Ранее по теме: Греф увидел основания для дальнейшего снижения ключевой ставки до 7%

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных