Белоусов назвал оптимальный размер ключевой ставки
«В принципе согласен, что оптимальная ставка где-то на уровне 5-6%. То есть тот уровень, который был до инфляционной волны, но мы должны понимать, что ставку нельзя менять слишком резко, потому что ключевая ставка Банка России является ориентиром для игроков финансового рынка», — отметил Белоусов.
По его словам, российские власти также работают над возвращением рубля к оптимальным уровням. «Что касается оптимального курса, то более или менее консенсусное мнение, что это курс в диапазоне 70-80 руб. за доллар», — пояснил Белоусов, подчеркнув, что равновесный курс рубля складывается исходя из балансов, которые возникают на финансовых рынках, на валютном рынке и т. д.
«Мы видим в последнее время, что импорт, в том числе благодаря усилиям правительства, растет. Если на пике сокращение импорта составляло 50%, то есть он упал в два раза, то сейчас импорт колеблется по отношению к уровню февраля в диапазоне около 65-75%, то есть он отыграл примерно 20-25% от минимального уровня», — заключил он.
Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов ранее отмечал, что ЦБ уже в 2022 г. может опустить ключевую ставку до 8% из-за непредсказуемых изменений экономической ситуации во всем мире. Аналогичный прогноз сделал и глава банка Герман Греф, предположив, что к концу года ключевая ставка может снизиться до 7%. 10 июня совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 150 б. п. до 9,5%. Таким образом, ключевая ставка вернулась к докризисному уровню.