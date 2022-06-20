Минфин внес в правительство проект о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%
Министерство финансов внесло на рассмотрение в правительство проект постановления о снижении ставки по льготной ипотеке с 9 до 7%, сообщила пресс-служба министерства.
В пресс-службе напомнили, что максимальная сумма ипотеки составляет 12 млн руб. для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а для остальных регионов — 6 млн руб. Однако при сочетании с рыночной или другой субсидированной ипотекой лимиты увеличиваются до 30 млн и 15 млн руб. соответственно. В Минфине добавили, что с начала действия программы в 2020 г. было выдано 781 500 кредитов на 2,3 трлн руб., из них в 2022 г. — 100 900 кредитов на 301,8 млрд руб.
17 июня президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным снизить ставку по программе льготной ипотеки до 7% годовых. При этом срок действия программы остается прежним – до конца текущего года.
Программа льготной ипотеки на новостройки была запущена в апреле 2020 г. под 6,5% годовых. Программу несколько раз продлевали, сейчас она действует до конца 2022 г. 1 апреля ставку по программе подняли с 7 до 12% на фоне повышения ключевой ставки и ставок банков на ипотеку и вклады. Затем с 1 мая ставка снизилась до 9%, а максимальный размер кредита увеличили до 30 млн руб. для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для остальных регионов — до 15 млн руб.