Минфин внес в правительство проект о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%

Программа льготной ипотеки на новостройки была запущена в апреле 2020 г. под 6,5% годовых. Программу несколько раз продлевали, сейчас она действует до конца 2022 г. 1 апреля ставку по программе подняли с 7 до 12% на фоне повышения ключевой ставки и ставок банков на ипотеку и вклады. Затем с 1 мая ставка снизилась до 9%, а максимальный размер кредита увеличили до 30 млн руб. для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для остальных регионов — до 15 млн руб.