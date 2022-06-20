ЦБ выступил против перехода к таргетированию курса рубля
Переход к прямому таргетированию курса рубля приведет к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на заседании комитета Госдумы.
«Любые идеи, связанные с таргетированием курса, в случае их реализации неизбежно приведут к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики», — сказал Заботкин (трансляция велась пресс-службой нижней палаты парламента). По его словам, «таргетирование инфляции — это наилучший способ обеспечить предсказуемую и низкую инфляцию на среднесрочном горизонте, доступность долгосрочных кредитов в экономике».
В то же время фиксированный обменный курс рубля будет означать отказ от проведения «самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу той страны, к валюте которой мы наш курс привязываем», пояснил он.
«Если мы будем приводить нашу денежно-кредитную политику к тому, чтобы наша валюта имела некоторый фиксированный или мало колеблющийся курс номинальный по отношению к валютам, где инфляция 8-10%, то и у нас инфляция будет такой же. Это точно тот вариант, который для нас неприемлем», — подчеркнул Заботкин.
Ранее, 20 июня, вице-премьер Андрей Белоусов на площадке Петербургского международного экономического форуме в интервью «Интерфаксу» заявил, что дискуссия по поводу таргетирования курса рубля уже идет «и на экспертном уровне, и во властных структурах». По его мнению, механизм, позволяющий в условиях плавающего курса обеспечивать его достаточную стабильность, в текущих условиях почти «не работает». Белоусов также заявил, что комфортным для отечественной промышленности будет курс по 70-80 руб. за один американский доллар.
До этого министр экономического развития Максим Решетников в рамках ПМЭФа заявил, что чрезмерное укрепление рубля стало вызовом для экономики России и создает проблему для экспортеров и импортеров. Также он назвал источником крепкого курса рубля слабый спрос в экономике.