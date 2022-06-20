ЦБ выступил против перехода к таргетированию курса рубля

«Если мы будем приводить нашу денежно-кредитную политику к тому, чтобы наша валюта имела некоторый фиксированный или мало колеблющийся курс номинальный по отношению к валютам, где инфляция 8-10%, то и у нас инфляция будет такой же. Это точно тот вариант, который для нас неприемлем», — подчеркнул Заботкин.