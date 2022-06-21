Курс доллара упал ниже 55 рублей впервые за семь лет
Курс доллара на торгах 21 июня упал ниже 55 руб. и достиг 54,83 руб., следует из данных Московской биржи. Показатель стал минимальным с июня 2015 г. С начала торгов 21 июня доллар потерял 0,53 руб.
Евро на Мосбирже также потерял за утро 0,94 руб. и снизился до 57,89 руб. В ходе утренних торгов валюта опускалась до 57,62 руб.
Котировки на нефть марки Brent 21 июня поднялись на $0,9, до $116,2 за баррель. Индекс Мосбиржи вырос на 0,21%, до 2409 пунктов, а индекс РТС — на 1,71%, до 1381 пункта. Лидерами роста на открытии торгов стали Yandex, депозитарные расписки TCS, «Лукойл», Новатэк и Сбербанк, лидерами падения - «Магнит», «Полюс», Polymetal, НЛМК, «Норникель».
Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что власти и эксперты обсуждают таргетирование курса рубля. По его мнению, механизм, который позволяет обеспечивать стабильность рубля в условиях плавающего курса, сейчас почти не работает. Комфортным для российской промышленности был бы курс по 70-80 руб. за $1.
Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что переход к прямому таргетированию рубля приведет к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики. По его словам, фиксированный обменный курс рубля будет означать отказ от самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу страны, к валюте которой курс будет привязан. Заботкин выступил за таргетирование инфляции.