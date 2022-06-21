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Финансы

Курс доллара упал ниже 55 рублей впервые за семь лет

Ведомости

Курс доллара на торгах 21 июня упал ниже 55 руб. и достиг 54,83 руб., следует из данных Московской биржи. Показатель стал минимальным с июня 2015 г. С начала торгов 21 июня доллар потерял 0,53 руб.

Евро на Мосбирже также потерял за утро 0,94 руб. и снизился до 57,89 руб. В ходе утренних торгов валюта опускалась до 57,62 руб. 

Котировки на нефть марки Brent 21 июня поднялись на $0,9, до $116,2 за баррель. Индекс Мосбиржи вырос на 0,21%, до 2409 пунктов, а индекс РТС — на 1,71%, до 1381 пункта. Лидерами роста на открытии торгов стали Yandex, депозитарные расписки TCS, «Лукойл», Новатэк и Сбербанк, лидерами падения - «Магнит», «Полюс», Polymetal, НЛМК, «Норникель».

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что власти и эксперты обсуждают таргетирование курса рубля. По его мнению, механизм, который позволяет обеспечивать стабильность рубля в условиях плавающего курса, сейчас почти не работает. Комфортным для российской промышленности был бы курс по 70-80 руб. за $1. 

Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что переход к прямому таргетированию рубля приведет к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики. По его словам, фиксированный обменный курс рубля будет означать отказ от самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу страны, к валюте которой курс будет привязан. Заботкин выступил за таргетирование инфляции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных