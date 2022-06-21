Сбербанк планирует запустить оплату по QR-коду на POS-терминалах до конца года

В пресс-службе рассказали что для оплаты клиентам банка нужно будет считать QR-код с помощью смартфона и оплатить покупку в приложении «Сбербанк Онлайн», бонусы «Спасибо» начислят как при оплате обычной картой. Сервис доступен на iOS и Android. Также банк развивает сервис оплаты по QR-коду, когда пользователь генерирует код на своем смартфоне, а кассир сканирует его с экрана устройства. В пресс-службе отметили, что такой способ оплаты быстрее, чем считывание QR-кода. Оплата по QR-коду безопасна, потому что каждый раз сервис генерирует новый код, а также она работает независимо от доступа к интернету.