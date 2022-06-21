Сбербанк планирует запустить оплату по QR-коду на POS-терминалах до конца года
Сбербанк планирует добавить возможность оплаты покупок по QR-коду через Sber Pay на 1 млн POS-терминалов до конца этого года, сообщили в пресс-службе банка. В 2023 г. планируется запустить сервис «SberPay оплата по QR» на всех терминалах.
В пресс-службе рассказали что для оплаты клиентам банка нужно будет считать QR-код с помощью смартфона и оплатить покупку в приложении «Сбербанк Онлайн», бонусы «Спасибо» начислят как при оплате обычной картой. Сервис доступен на iOS и Android. Также банк развивает сервис оплаты по QR-коду, когда пользователь генерирует код на своем смартфоне, а кассир сканирует его с экрана устройства. В пресс-службе отметили, что такой способ оплаты быстрее, чем считывание QR-кода. Оплата по QR-коду безопасна, потому что каждый раз сервис генерирует новый код, а также она работает независимо от доступа к интернету.
Ранее первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев сообщил в интервью «РИА Новости», что россияне смогут оплачивать покупки бесконтактно с помощью Sber Pay с IV квартала этого года. По его словам, сервис не удастся вернуть на iOS в ближайшее время, потому что это закрытая система. Пользователи iPhone могут использовать Sber Pay QR.
В начале марта международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили об уходе из России из-за спецоперации на Украине и санкций. Также с начала марта в стране перестали работать платежные сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Sber Pay и Garmin Pay. Apple Pay приостановил поддержку карт «Мир» в Apple Pay.