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Сбербанк планирует запустить оплату по QR-коду на POS-терминалах до конца года

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Сбербанк планирует добавить возможность оплаты покупок по QR-коду через Sber Pay на 1 млн POS-терминалов до конца этого года, сообщили в пресс-службе банка. В 2023 г. планируется запустить сервис «SberPay оплата по QR» на всех терминалах.

В пресс-службе рассказали что для оплаты клиентам банка нужно будет считать QR-код с помощью смартфона и оплатить покупку в приложении «Сбербанк Онлайн», бонусы «Спасибо» начислят как при оплате обычной картой. Сервис доступен на iOS и Android. Также банк развивает сервис оплаты по QR-коду, когда пользователь генерирует код на своем смартфоне, а кассир сканирует его с экрана устройства. В пресс-службе отметили, что такой способ оплаты быстрее, чем считывание QR-кода. Оплата по QR-коду безопасна, потому что каждый раз сервис генерирует новый код, а также она работает независимо от доступа к интернету. 

Ранее первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев сообщил в интервью «РИА Новости», что россияне смогут оплачивать покупки бесконтактно с помощью Sber Pay с IV квартала этого года. По его словам, сервис не удастся вернуть на iOS в ближайшее время, потому что это закрытая система. Пользователи iPhone могут использовать Sber Pay QR. 

В начале марта международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили об уходе из России из-за спецоперации на Украине и санкций. Также с начала марта в стране перестали работать платежные сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Sber Pay и Garmin Pay. Apple Pay приостановил поддержку карт «Мир» в Apple Pay.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных