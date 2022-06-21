Курс доллара опустился до минимума с 2015 года

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что власти и эксперты обсуждают таргетирование курса рубля. По его мнению, механизм, который позволяет обеспечивать стабильность рубля в условиях плавающего курса, сейчас почти не работает. Комфортным для российской промышленности был бы курс по 70-80 руб. за $1.