Курс доллара опустился до минимума с 2015 года
Курс доллара на торгах на Мосбирже по данным на 18:39 мск опустился ниже 54 рублей — до 53,84 руб. за доллар (-1,79%), свидетельствуют данные площадки. Показатель стал минимальным с июня 2015 г.
Евро по данным на 18:37 мск упал до 56,47 (-2,38%). Индекс Мосбиржи на 18:50 мск упал на 1,9%, до 2358,81 пункта, а РТС, напротив, поднялся на 1,65%, до 1379,97 пунктов. Августовский фьючерс на нефть марки Brent к 19:06 упал до $114,57 за баррель (-0,38%).
Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что власти и эксперты обсуждают таргетирование курса рубля. По его мнению, механизм, который позволяет обеспечивать стабильность рубля в условиях плавающего курса, сейчас почти не работает. Комфортным для российской промышленности был бы курс по 70-80 руб. за $1.
До этого министр экономического развития Максим Решетников в рамках ПМЭФа заявил, что чрезмерное укрепление рубля стало вызовом для экономики России и создает проблему для экспортеров и импортеров. Также он назвал источником крепкого курса рубля слабый спрос в экономике.