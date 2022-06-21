Объем средств юрлиц в российских банках вырос на 2,2% по итогам мая

Для сравнения, средства юрлиц в банках России в апреле увеличились по сравнению с мартом на те же 0,2%, а физлиц — наоборот, выросли на 3,8%. Регулятор связал тогда такие данные с возвратом в банки ранее снятых наличных денежных средств. Это почти полностью перекрыло отток февраля – марта (около 1,4 трлн руб.)