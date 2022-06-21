Объем средств юрлиц в российских банках вырос на 2,2% по итогам мая
За май текущего года объем средств юридических лиц в банках России вырос на 2,2%, а физлиц — на 0,8%, следует из материалов Центробанка.
«Средства юридических лиц значительно выросли (+859 триллионов рублей, или +2,2%). Такой существенный приток в значительной степени может быть обусловлен высокими ценами на сырьевые товары и ростом выручки экспортеров», — говорится в документе регулятора. Там пояснили, что в мае средства населения увеличились на 257 млрд руб.
Валютные остатки физлиц в мае, по данным ЦБ, росли активнее рублевых (на $2,2 млрд, или на 159 млрд руб., в то время как рубли — на 98 млрд руб.) несмотря на то, что часть рублевого притока связана с социальными выплатами на детей с 1 мая (363 млрд руб.).
«Рост валютных размещений физлиц, вероятно, связан с конвертацией рублевых средств на фоне существенного укрепления рубля к доллару и евро, а также со снижением ставок по рублевым вкладам», — отметили в регуляторе.
Для сравнения, средства юрлиц в банках России в апреле увеличились по сравнению с мартом на те же 0,2%, а физлиц — наоборот, выросли на 3,8%. Регулятор связал тогда такие данные с возвратом в банки ранее снятых наличных денежных средств. Это почти полностью перекрыло отток февраля – марта (около 1,4 трлн руб.)