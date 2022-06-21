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Финансы

ЦБ сообщил о продолжении снижения объемов кредитования населения в мае

Ведомости

Кредитование населения продолжает снижаться: в мае сокращение объемов кредитования физлиц по сравнению с апрелем упало на 0,2% (0,9% в апреле к марту), следует из материалов Банка России.

Кредитование юридических лиц снизилось в мае на ту же величину — 0,2%. «В мае корпоративный портфель немного сократился (-124 миллиарда рублей или -0,2%) за счет снижения валютной части (-1,8 миллиарда долларов США, или -126 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте)», — говорится в документе.

По данным регулятора, опубликованным в мае, после значительного роста в районе 2% в феврале–марте в апреле ипотечный портфель банков сократился. Выдачи упали более чем в три раза – до 162 млрд руб. с 521 млрд руб. в марте. Рынок рыночной ипотеки сжался в семь раз, льготной — в два раза.

17 июня президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным снизить ставку по программе льготной ипотеки до 7% годовых. При этом срок действия программы остается прежним – до конца текущего года. 20 июня министерство финансов внесло на рассмотрение в правительство проект постановления о снижении ставки по льготной ипотеке с 9 до 7%,

Ранее по теме: Минфин внес в правительство проект о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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