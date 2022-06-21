ЦБ сообщил о продолжении снижения объемов кредитования населения в мае
Кредитование населения продолжает снижаться: в мае сокращение объемов кредитования физлиц по сравнению с апрелем упало на 0,2% (0,9% в апреле к марту), следует из материалов Банка России.
Кредитование юридических лиц снизилось в мае на ту же величину — 0,2%. «В мае корпоративный портфель немного сократился (-124 миллиарда рублей или -0,2%) за счет снижения валютной части (-1,8 миллиарда долларов США, или -126 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте)», — говорится в документе.
По данным регулятора, опубликованным в мае, после значительного роста в районе 2% в феврале–марте в апреле ипотечный портфель банков сократился. Выдачи упали более чем в три раза – до 162 млрд руб. с 521 млрд руб. в марте. Рынок рыночной ипотеки сжался в семь раз, льготной — в два раза.
17 июня президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным снизить ставку по программе льготной ипотеки до 7% годовых. При этом срок действия программы остается прежним – до конца текущего года. 20 июня министерство финансов внесло на рассмотрение в правительство проект постановления о снижении ставки по льготной ипотеке с 9 до 7%,