ЦБ сообщил о продолжении снижения объемов кредитования населения в мае

По данным регулятора, опубликованным в мае, после значительного роста в районе 2% в феврале–марте в апреле ипотечный портфель банков сократился. Выдачи упали более чем в три раза – до 162 млрд руб. с 521 млрд руб. в марте. Рынок рыночной ипотеки сжался в семь раз, льготной — в два раза.