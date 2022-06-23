«Коммерсантъ»: Промсвязьбанк может купить СМП-банк
Промсвязьбанк рассматривает возможность покупки СМП-банка семьи Ротенбергов: сделка обсуждается с декабря 2021 г., а в начале этого года ПСБ провел due diligence (всесторонний анализ бизнеса) СМП-банка, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке. В банках не ответили на запросы издания. ПСБ и СМП-банк находятся под санкциями США и ЕС.
Один из источников издания отметил, что ПСБ может получить вместе с СМП-банком «собственный карманный банк плохих активов» в виде Мособлбанка (принадлежит СМП-банку и находится у него на санации с 2014 г.; отрицательный капитал на начало апреля 2022 г. — 218,55 млрд руб.) По его словам, при санировании банки не обязаны соблюдать нормативы ЦБ, что провоцирует банк-санатор передать на баланс санируемой организации собственные плохие активы.
По мнению одного из аналитиков, для продавцов СМП-банка сделка выглядит как кэш-аут (когда деньги от продажи доли попадают в распоряжение продавшего её участника и не идут на развитие компании). Источник издания на рынке отметил, что сделку могут провести для увеличения капитала ПСБ, но ее вряд ли можно назвать рыночной. Аналитики и участники рынка отказались оценить сумму сделки, в том числе из-за закрытия информации по банковскому сектору, в первую очередь по подсанкционным банкам.
СМП-банк – это крупный банк с уклоном на корпоративное кредитование. Работает в России с 2001 г., представлен в 19 регионах. Основные акционеры – Аркадий и Борис Ротенберги. По данным на конец 2021 г. СМП-банк находился на 18-м месте по размеру активов в банковском секторе России – 725,8 млрд руб.
Промсвязьбанк – системно значимый банк России, на начало 2021 г. занимал 6-е место по размеру активов – более 4 трлн руб. Кредитный портфель в основном состоит из кредитов компаниям и ИП. В последние годы ПСБ приобрел несколько банков: в 2019 г. – Связь-банк, в 2020 г. – дочерний банк «Роскосмоса», а до конца мая 2023 г. должен интегрировать Минбанк.
СМП-банк оказался в американском черном списке (SDN-лист) еще в апреле 2014 г. ПСБ попал под санкции 22 февраля, еще до начала военных действий России на Украине. Санкции США включают заморозку всех активов и транзакций на территории этой страны.