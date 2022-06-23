«Коммерсантъ»: Промсвязьбанк может купить СМП-банк

По мнению одного из аналитиков, для продавцов СМП-банка сделка выглядит как кэш-аут (когда деньги от продажи доли попадают в распоряжение продавшего её участника и не идут на развитие компании). Источник издания на рынке отметил, что сделку могут провести для увеличения капитала ПСБ, но ее вряд ли можно назвать рыночной. Аналитики и участники рынка отказались оценить сумму сделки, в том числе из-за закрытия информации по банковскому сектору, в первую очередь по подсанкционным банкам.