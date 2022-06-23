Минтруд предложил вариант индексации маткапитала на следующие три года
Минтруд предложил увеличить маткапитал:
В 2023 г. до 616 300 руб. на первенца и до 814 400 руб. на второго ребенка;
В 2024 г. до 653 900 руб. и 864 100 руб. соответственно;
В 2025 г. до 680 100 руб. и 898 700 руб. соответственно.
Россияне получили право на маткапитал на первого ребенка в 2020 г. Согласно закону, его могут получить семьи, в которых первый ребенок родился после 1 января 2020 г. При рождении второго ребенка семья получит еще одну выплату, и в сумме они составят, например, в 2023 г. 814 400 руб. Если же первый ребенок родился до 2020 г., при рождении второго семья сразу получит весь маткапитал.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 февраля маткапитал будут индексировать по фактической, а не прогнозной инфляции. В 2022 г. маткапитал на первого ребенка составляет 524 500 руб., на второго – 168 600 руб. Если первенец в семье родился до 2020 г., при рождении второго ребенка она получит 693 100 руб.