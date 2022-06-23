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Минтруд предложил вариант индексации маткапитала на следующие три года

Ведомости

Минтруд разработал проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг., в котором представил предложения по индексации маткапитала в этот период, сообщил РБК со ссылкой на документ. Его подлинность подтвердил источник издания, знакомый с проектом.

Минтруд предложил увеличить маткапитал:

  • В 2023 г. до 616 300 руб. на первенца и до 814 400 руб. на второго ребенка;

  • В 2024 г. до 653 900 руб. и 864 100 руб. соответственно;

  • В 2025 г. до 680 100 руб. и 898 700 руб. соответственно.

Россияне получили право на маткапитал на первого ребенка в 2020 г. Согласно закону, его могут получить семьи, в которых первый ребенок родился после 1 января 2020 г. При рождении второго ребенка семья получит еще одну выплату, и в сумме они составят, например, в 2023 г. 814 400 руб. Если же первый ребенок родился до 2020 г., при рождении второго семья сразу получит весь маткапитал.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 февраля маткапитал будут индексировать по фактической, а не прогнозной инфляции. В 2022 г. маткапитал на первого ребенка составляет 524 500 руб., на второго – 168 600 руб. Если первенец в семье родился до 2020 г., при рождении второго ребенка она получит 693 100 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных