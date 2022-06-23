Минтруд предложил вариант индексации маткапитала на следующие три года

Россияне получили право на маткапитал на первого ребенка в 2020 г. Согласно закону, его могут получить семьи, в которых первый ребенок родился после 1 января 2020 г. При рождении второго ребенка семья получит еще одну выплату, и в сумме они составят, например, в 2023 г. 814 400 руб. Если же первый ребенок родился до 2020 г., при рождении второго семья сразу получит весь маткапитал.