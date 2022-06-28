Ритейлеры попросили снизить НДС на товары первой необходимости

В ФНС не ответили на запрос издания. В АКОРТ сообщили со ссылкой на данные Минэкономразвития, что по состоянию на 1 апреля продовольственная инфляция составила около 20% в годовом выражении. В ассоциации отметили, что сокращение торговой наценки на товары первой необходимости позволило бы снизить конечные цены на них на 10%. Сейчас НДС на такие товары составляет 13%, но этого недостаточно, отметили ритейлеры.