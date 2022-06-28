Ритейлеры попросили снизить НДС на товары первой необходимости
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо главе ФНС Даниилу Егорову с просьбой ввести новые меры поддержки отрасли: снизить НДС на товары первой необходимости и бананы, продлить на год срок уплаты налогов для компаний, которые продают такую продукцию, а также упростить процедуру признания расходов по налогу на прибыль компаний в случае кражи товаров, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
В ФНС не ответили на запрос издания. В АКОРТ сообщили со ссылкой на данные Минэкономразвития, что по состоянию на 1 апреля продовольственная инфляция составила около 20% в годовом выражении. В ассоциации отметили, что сокращение торговой наценки на товары первой необходимости позволило бы снизить конечные цены на них на 10%. Сейчас НДС на такие товары составляет 13%, но этого недостаточно, отметили ритейлеры.
В «Азбуке вкуса» заявили, что без снижения НДС цены на продукцию будут расти на прежнем уровне. Источник издания на рынке производства овощей сообщил, что себестоимость производства овощей в 2022 г. увеличилась на 20-25% в годовом выражении, однако фактически розничные цены сейчас определяются спросом и почти не растут, из-за чего снижается рентабельность производителей.
Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев отметил, что отсрочка на год страховых взносов за III квартал и налогов за апрель-сентябрь может дать ритейлерам возможность высвободить ресурсы для инвестиций в стабильность поставок и сохранения доступных цен. Он добавил, что из-за кризиса ритейлерам приходится брать кредиты по высоким ставкам для пополнения оборотных средств, что приводит к росту конечных цен на товары. Также финансовая и операционная нагрузка на сети выросла из-за перестройки логистики и цепочек поставок.