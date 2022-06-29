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Пророссийские власти Херсона сообщили об открытии первого отделения Промсвязьбанка

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Первое отделение российского Промсвязьбанка открылось в Херсоне 29 июня, сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

«Уже открылся, уже работает, уже в 9 часов Промсвязьбанк начал свою работу», — рассказал Сальдо (цитата по ТАСС). По его словам, в Херсоне банк будет предоставлять те же услуги, что и на территории России.

Ранее власти региона сообщали, что после ухода украинских банков в Херсонской области работает один банк, который пока что обслуживает юридические лица. 9 июня пресс-служба ПСБ сообщила, что банк начал работать в ДНР и ЛНР.

После начала спецоперации на Украине Промсвязьбанк попал под санкции западных стран. 17 марта президент России Владимир Путин заявил, что российские банки и компании, находящиеся под санкциями, могут «спокойно приходить в Крым и Севастополь». 4 апреля Промсвязьбанк начал работать в Крыму, а 5 мая открыл первые отделения в Симферополе и Севастополе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных