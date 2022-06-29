Пророссийские власти Херсона сообщили об открытии первого отделения Промсвязьбанка
Первое отделение российского Промсвязьбанка открылось в Херсоне 29 июня, сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
«Уже открылся, уже работает, уже в 9 часов Промсвязьбанк начал свою работу», — рассказал Сальдо (цитата по ТАСС). По его словам, в Херсоне банк будет предоставлять те же услуги, что и на территории России.
Ранее власти региона сообщали, что после ухода украинских банков в Херсонской области работает один банк, который пока что обслуживает юридические лица. 9 июня пресс-служба ПСБ сообщила, что банк начал работать в ДНР и ЛНР.
После начала спецоперации на Украине Промсвязьбанк попал под санкции западных стран. 17 марта президент России Владимир Путин заявил, что российские банки и компании, находящиеся под санкциями, могут «спокойно приходить в Крым и Севастополь». 4 апреля Промсвязьбанк начал работать в Крыму, а 5 мая открыл первые отделения в Симферополе и Севастополе.