Минтруд предложил обязать директоров школ и главврачей отчитываться о расходах

Также в законе указано, что расходы должностных лиц — это крупные сделки, которые совершили в течение отчетного периода в один год. К таким сделкам относятся покупка имущества, автомобилей, ценных бумаг, цифровых валют. Отчитываться о таких сделках нужно, если сумма расходов по одной или по всем сделкам за отчетный период больше общего дохода должностного лица и его супруга за последние три года.