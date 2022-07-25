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Минтруд предложил обязать директоров школ и главврачей отчитываться о расходах

Ведомости

Минтруд разработал законопроект, в котором предлагается ужесточить контроль за расходами чиновников, руководителей бюджетных учреждений и госкорпораций, сообщил РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил участвующий в обсуждении источник. В законопроекте предлагается обязать руководителей государственных и муниципальных учреждений, например директоров школ, главврачей больниц и поликлиник, отчитываться о своих расходах и расходах супругов и несовершеннолетних детей.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков вынес документ на рассмотрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности. По итогам заседания документ поддержали; также его согласовали МВД, Минфин, Росфинмониторинг и другие заинтересованные ведомства. В пресс-службе Минтруда изданию подтвердили, что 19 июля правкомиссия одобрила законопроект.

Согласно действующему законодательству, руководители государственных и муниципальных учреждений должны отчитываться о своих доходах и имуществе, а также об обязательствах имущественного характера. Чиновники отчитываются и о доходах, и о расходах. Предложение Минтруда может потенциально затронуть до 206 600 россиян — столько государственных и муниципальных учреждений было в России по данным Росстата на 1 апреля.

Также в законе указано, что расходы должностных лиц — это крупные сделки, которые совершили в течение отчетного периода в один год. К таким сделкам относятся покупка имущества, автомобилей, ценных бумаг, цифровых валют. Отчитываться о таких сделках нужно, если сумма расходов по одной или по всем сделкам за отчетный период больше общего дохода должностного лица и его супруга за последние три года.

Минтруд предложил обязать должностных лиц отчитываться также о взятых и погашенных кредитах, сделках с рассрочкой платежа. Чиновников могут обязать отчитываться о действиях третьих лиц в интересах должностных лиц и их семей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных