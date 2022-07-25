Минтруд предложил обязать директоров школ и главврачей отчитываться о расходах
Минтруд разработал законопроект, в котором предлагается ужесточить контроль за расходами чиновников, руководителей бюджетных учреждений и госкорпораций, сообщил РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил участвующий в обсуждении источник. В законопроекте предлагается обязать руководителей государственных и муниципальных учреждений, например директоров школ, главврачей больниц и поликлиник, отчитываться о своих расходах и расходах супругов и несовершеннолетних детей.
Министр труда и соцзащиты Антон Котяков вынес документ на рассмотрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности. По итогам заседания документ поддержали; также его согласовали МВД, Минфин, Росфинмониторинг и другие заинтересованные ведомства. В пресс-службе Минтруда изданию подтвердили, что 19 июля правкомиссия одобрила законопроект.
Согласно действующему законодательству, руководители государственных и муниципальных учреждений должны отчитываться о своих доходах и имуществе, а также об обязательствах имущественного характера. Чиновники отчитываются и о доходах, и о расходах. Предложение Минтруда может потенциально затронуть до 206 600 россиян — столько государственных и муниципальных учреждений было в России по данным Росстата на 1 апреля.
Также в законе указано, что расходы должностных лиц — это крупные сделки, которые совершили в течение отчетного периода в один год. К таким сделкам относятся покупка имущества, автомобилей, ценных бумаг, цифровых валют. Отчитываться о таких сделках нужно, если сумма расходов по одной или по всем сделкам за отчетный период больше общего дохода должностного лица и его супруга за последние три года.
Минтруд предложил обязать должностных лиц отчитываться также о взятых и погашенных кредитах, сделках с рассрочкой платежа. Чиновников могут обязать отчитываться о действиях третьих лиц в интересах должностных лиц и их семей.
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