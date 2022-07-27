Минфин разъяснил предлагаемые изменения налогообложения работающих за рубежом граждан
Предлагаемые корректировки налогообложения для сотрудников российских компаний, работающих дистанционно из-за рубежа, не коснутся работников зарубежных филиалов российских компаний, сообщила пресс-служба Минфина.
Накануне ведомство предложило на законодательном уровне закрепить, что все вознаграждения, которые выплачиваются дистанционным работникам, что находятся за пределами России, будут относиться к доходам российских источников.
«Следует отметить, что речь идет о тех доходах, которые выплачиваются российскими организациями (обособленными подразделениями иностранных организаций, зарегистрированными в России) своим сотрудникам, работающим дистанционно за пределами России. Так, например, данное предложение не затрагивает вопросы налогообложения доходов работников зарубежных филиалов российских компаний», – уточнили сегодня в Минфине.
Главная же цель данной новации, подчеркнули в ведомстве, заключается в устранении практики неуплаты НДФЛ с выплат дистанционным работникам, которые не получают статус налогового резидента ни в одной стране или же получают такой статус в низконалоговой юрисдикции.
«Это искусственно делает работу в России на российские компании – как в офисе, так и удаленно – менее привлекательной по сравнению с такой же работой, но дистанционно за пределами страны», – считают в Минфине.
В ведомстве добавили, что изменение критериев признания физических лиц налоговыми резидентами России и налоговые ставки по НДФЛ законопроектом не затрагиваются.
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