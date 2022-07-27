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Финансы

Минфин разъяснил предлагаемые изменения налогообложения работающих за рубежом граждан

Ведомости

Предлагаемые корректировки налогообложения для сотрудников российских компаний, работающих дистанционно из-за рубежа, не коснутся работников зарубежных филиалов российских компаний, сообщила пресс-служба Минфина.

Накануне ведомство предложило на законодательном уровне закрепить, что все вознаграждения, которые выплачиваются дистанционным работникам, что находятся за пределами России, будут относиться к доходам российских источников.

«Следует отметить, что речь идет о тех доходах, которые выплачиваются российскими организациями (обособленными подразделениями иностранных организаций, зарегистрированными в России) своим сотрудникам, работающим дистанционно за пределами России. Так, например, данное предложение не затрагивает вопросы налогообложения доходов работников зарубежных филиалов российских компаний», – уточнили сегодня в Минфине.

Главная же цель данной новации, подчеркнули в ведомстве, заключается в устранении практики неуплаты НДФЛ с выплат дистанционным работникам, которые не получают статус налогового резидента ни в одной стране или же получают такой статус в низконалоговой юрисдикции. 

«Это искусственно делает работу в России на российские компании – как в офисе, так и удаленно – менее привлекательной по сравнению с такой же работой, но дистанционно за пределами страны», – считают в Минфине.

В ведомстве добавили, что изменение критериев признания физических лиц налоговыми резидентами России и налоговые ставки по НДФЛ законопроектом не затрагиваются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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