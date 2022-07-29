Правительство выделило Минфину 200 млрд рублей на выплату пенсий
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минфину 200 млрд руб. на выплату пенсий и пособий, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«Выделить в 2022 году Минфину России для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование бюджетные ассигнования в размере 200000000 тыс. рублей из резервного фонда правительства», — говорится в документе.
Накануне Мишустин сообщил, что правительство выделит более 10 млрд руб. на доплату к социальным пенсиям россиян до уровня прожиточного минимума пенсионера. Такие пенсии получают россияне, которым не хватило пенсионного стажа или пенсионных баллов для назначения страховой пенсии.
С 1 января 2022 г. пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 5,9%. Однако из-за инфляции в 8,39% по итогам 2021 г. выплаты дополнительно проиндексировали на 8,6%. С 1 июня правительство увеличило все социальные выплаты на 10%, после чего пенсии неработающих пенсионеров выросли в среднем до 19 360 руб.
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