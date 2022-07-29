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Финансы

Правительство выделило Минфину 200 млрд рублей на выплату пенсий

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минфину 200 млрд руб. на выплату пенсий и пособий, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Выделить в 2022 году Минфину России для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование бюджетные ассигнования в размере 200000000 тыс. рублей из резервного фонда правительства», — говорится в документе.

Накануне Мишустин сообщил, что правительство выделит более 10 млрд руб. на доплату к социальным пенсиям россиян до уровня прожиточного минимума пенсионера. Такие пенсии получают россияне, которым не хватило пенсионного стажа или пенсионных баллов для назначения страховой пенсии.

С 1 января 2022 г. пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 5,9%. Однако из-за инфляции в 8,39% по итогам 2021 г. выплаты дополнительно проиндексировали на 8,6%. С 1 июня правительство увеличило все социальные выплаты на 10%, после чего пенсии неработающих пенсионеров выросли в среднем до 19 360 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных