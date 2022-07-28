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Общество

Правительство выделит свыше 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров

Ведомости

Правительство выделит регионам более 10 млрд руб. на доплаты неработающим пенсионерам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Начнем с вопроса, который касается выполнения социальных обязательств перед гражданами. Правительство софинансирует расходы российских субъектов по столь важному направлению. Мы сегодня выделим свыше 10 млрд руб. на поддержку неработающих пенсионеров», – сказал он на заседании правительства.

Речь идет о социальных доплатах к пенсиям тех граждан, чей доход меньше прожиточного минимума, пояснил Мишустин. Субсидии помогут регионам выплатить надбавки более чем 1 млн россиян.

С 1 января 2022 г. пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 5,9%. Однако из-за рекордной инфляции в 8,39% по итогам 2021 г. выплаты дополнительно проиндексировали на 8,6%. С 1 июня правительство увеличило все социальные выплаты на 10%, после чего пенсии неработающих пенсионеров выросли в среднем до 19 360 руб.

18 июля президент России Владимир Путин назвал недостаточными темпы снижения бедности в России. По его словам, в 2017 г. число россиян, чьи доходы были ниже величины прожиточного минимума, составляло 12,9%. По итогам 2021 г. показатель упал до 11%.

Согласно данным Росстата, число россиян, живущих за чертой бедности, по итогам 2021 г. составляло 16 млн человек (11% населения), что на 2,8 млн человек меньше, чем по итогам II квартала 2021 г. Границей бедности за I квартал 2022 г. считается сумма в 12 916 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных