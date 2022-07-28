Правительство выделит свыше 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров
Правительство выделит регионам более 10 млрд руб. на доплаты неработающим пенсионерам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Начнем с вопроса, который касается выполнения социальных обязательств перед гражданами. Правительство софинансирует расходы российских субъектов по столь важному направлению. Мы сегодня выделим свыше 10 млрд руб. на поддержку неработающих пенсионеров», – сказал он на заседании правительства.
Речь идет о социальных доплатах к пенсиям тех граждан, чей доход меньше прожиточного минимума, пояснил Мишустин. Субсидии помогут регионам выплатить надбавки более чем 1 млн россиян.
С 1 января 2022 г. пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 5,9%. Однако из-за рекордной инфляции в 8,39% по итогам 2021 г. выплаты дополнительно проиндексировали на 8,6%. С 1 июня правительство увеличило все социальные выплаты на 10%, после чего пенсии неработающих пенсионеров выросли в среднем до 19 360 руб.
18 июля президент России Владимир Путин назвал недостаточными темпы снижения бедности в России. По его словам, в 2017 г. число россиян, чьи доходы были ниже величины прожиточного минимума, составляло 12,9%. По итогам 2021 г. показатель упал до 11%.
Согласно данным Росстата, число россиян, живущих за чертой бедности, по итогам 2021 г. составляло 16 млн человек (11% населения), что на 2,8 млн человек меньше, чем по итогам II квартала 2021 г. Границей бедности за I квартал 2022 г. считается сумма в 12 916 руб.
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