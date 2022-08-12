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Финансы

Доля валютных депозитов россиян обновила минимум с 2007 года

Ведомости

Доля валютных депозитов физлиц в России продолжила падение, снизившись в июне на 2,5%, обновив в результате исторический минимум 2007 г. Об этом говорится в комментарии Банка России «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики».

В ЦБ пояснили, что интерес населения к сбережениям в валюте снизился на фоне околонулевых ставок и стремлении банков ограничить свои валютные операции комиссиями за обслуживание валютных счетов.

«В совокупности с укреплением рубля это привело к тому, что валютизация розничного депозитного портфеля снизилась с 14,0 до 11,5% и, таким образом, обновила исторический минимум конца 2007 г. (12,9%)», – говорится в материалах ЦБ.

Накануне ЦБ сообщил, что физлица впервые стали значимыми нетто-покупателями валюты на Мосбирже, увеличив объем нетто-закупок в три раза – до 237,1 млрд руб. Вместе с тем остатки на банковских счетах физлиц в иностранной валюте снизились сразу на 3 млрд руб. В ЦБ на фоне этого порекомендовали принимать во внимание риски задержки переводов и хранения иностранной валюты на счетах организаций из недружественных стран.

1 августа Банк России принял решение продлить введенные в начале весны ограничения на выдачу иностранной валюты физлицам еще на полгода – до 9 марта 2023 г. На этот же срок продлеваются и ограничения на продажу валюты физлицам: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных