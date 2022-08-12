Доля валютных депозитов россиян обновила минимум с 2007 года

1 августа Банк России принял решение продлить введенные в начале весны ограничения на выдачу иностранной валюты физлицам еще на полгода – до 9 марта 2023 г. На этот же срок продлеваются и ограничения на продажу валюты физлицам: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 г.