Рада поддержала увеличение военных расходов Украины на $7,3 млрд

10 августа агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на украинский минфин, что инвесторы согласились отсрочить выплаты Украины по внешнему долгу на сумму $19,6 млрд до 2024 г. Отсрочка платежей позволит стране сохранить $5,8 млрд, при этом месячный дефицит бюджета Украины составляет $5 млрд, а экономика страны может упасть на треть по итогам года.