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Финансы

Рада поддержала увеличение военных расходов Украины на $7,3 млрд

Ведомости

Верховная рада Украины поддержала увеличение расходов на оборону и поддержку экономики на 270,2 млрд гривен ($7,33 млрд). Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Из этой суммы $6,5 млрд будут направлены на нужды министерства обороны, а остальные средства получат МВД, СБУ и другие ведомства. 

Как уточнил другой депутат Ярослав Железняк, покрыть эти расходы планируется в том числе за счет эмиссии денег.

10 августа агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на украинский минфин, что инвесторы согласились отсрочить выплаты Украины по внешнему долгу на сумму $19,6 млрд до 2024 г. Отсрочка платежей позволит стране сохранить $5,8 млрд, при этом месячный дефицит бюджета Украины составляет $5 млрд, а экономика страны может упасть на треть по итогам года.

До этого Всемирный банк объявил о выделении Украине дополнительного пакета финансирования, состоящего из предоставленного США гранта в размере $4,5 млрд. Ранее в июле Украина получила от США дополнительно $1,7 млрд для оплаты труда работников здравоохранения. В конце июня Украина получила грант в размере $1,3 млрд в рамках пакета финансирования государственного бюджета на $7,5 млрд.

В конце июня страны Евросоюза решили поэтапно выделить Украине 9 млрд евро в качестве помощи. Около 5 млрд евро в месяц требуется на выплаты государственным служащим и пенсионерам. Украина, как заметили в Киеве, не может осуществить это своими силами. Международный валютный фонд, проведя свои расчеты, приходит к аналогичным масштабам требуемой материальной помощи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных