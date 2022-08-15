Рада поддержала увеличение военных расходов Украины на $7,3 млрд
Верховная рада Украины поддержала увеличение расходов на оборону и поддержку экономики на 270,2 млрд гривен ($7,33 млрд). Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Из этой суммы $6,5 млрд будут направлены на нужды министерства обороны, а остальные средства получат МВД, СБУ и другие ведомства.
Как уточнил другой депутат Ярослав Железняк, покрыть эти расходы планируется в том числе за счет эмиссии денег.
10 августа агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на украинский минфин, что инвесторы согласились отсрочить выплаты Украины по внешнему долгу на сумму $19,6 млрд до 2024 г. Отсрочка платежей позволит стране сохранить $5,8 млрд, при этом месячный дефицит бюджета Украины составляет $5 млрд, а экономика страны может упасть на треть по итогам года.
До этого Всемирный банк объявил о выделении Украине дополнительного пакета финансирования, состоящего из предоставленного США гранта в размере $4,5 млрд. Ранее в июле Украина получила от США дополнительно $1,7 млрд для оплаты труда работников здравоохранения. В конце июня Украина получила грант в размере $1,3 млрд в рамках пакета финансирования государственного бюджета на $7,5 млрд.
В конце июня страны Евросоюза решили поэтапно выделить Украине 9 млрд евро в качестве помощи. Около 5 млрд евро в месяц требуется на выплаты государственным служащим и пенсионерам. Украина, как заметили в Киеве, не может осуществить это своими силами. Международный валютный фонд, проведя свои расчеты, приходит к аналогичным масштабам требуемой материальной помощи.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.