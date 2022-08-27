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Финансы

ЦБ смягчил правила продажи наличной валюты физлицам

Ведомости

Центробанк России разрешит банкам продавать валюту физическим лицам за счет средств из разных источников после временного промежутка, сообщили РБК и Frank Media со ссылкой на ЦБ. До этого решения кредитные организации могли использовать только поступившую от физлиц валюту.

Послабления подразумевают возможность использовать средства сделок с банками-нерезидентами, а также средства, поступившие для зачисления на счета от российских юрлиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством.

«Это дополнительная настройка уже действующих мер, которая позволяет увеличить предложение наличных долларов и евро на российском рынке», — сообщили в Центробанке РБК.

По данным Frank Media, ЦБ разослал российским банкам письмо, из которого следует, что под запретом остается продажа валюты, поступившей «в рамках сделок по купле-продаже банкнот иностранной валюты за безналичную иностранную валюту или безналичные рубли», заключенных с российскими банками или ЦБ. Норма будет действовать до 9 сентября.

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В марте Банк России ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. 18 апреля регулятор разрешил банкам продавать наличную валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля. 19 мая ЦБ снял ограничения на продажу наличной валюты за исключением доллара и евро. Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, в ЦБ объяснили наличием у банков остатков иностранных банкнот. 

В конце июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России в сентябре будет вынужден продлить ограничения на выдачу иностранной валюты физлицам. Она отметила, что оснований полагать, что ситуация с поступлением наличной валюты изменится, у регулятора нет. По словам главы ЦБ, у банков должна остаться возможность выполнять обязательства перед гражданами, у которых ранее были открыты валютные счета, на выдачу им средств в пределах установленного лимита в 10 000. 

В августе Банк России продлил введенные весной ограничения на выдачу иностранной валюты физлицам еще на полгода – до 9 марта 2023 г. Регулятор сохранил лимит в $10 000 или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада. В ЦБ напомнили, что снять в валюте можно только средства, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 г. Остальные по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных