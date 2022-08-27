ЦБ смягчил правила продажи наличной валюты физлицам

В августе Банк России продлил введенные весной ограничения на выдачу иностранной валюты физлицам еще на полгода – до 9 марта 2023 г. Регулятор сохранил лимит в $10 000 или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада. В ЦБ напомнили, что снять в валюте можно только средства, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 г. Остальные по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия.