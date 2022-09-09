Банки обяжут раскрывать условия вкладов в виде таблицы с 1 октября
Российские банки с 1 октября 2022 г. должны будут раскрывать условия вкладов в виде таблицы. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.
Отмечается, что структурированную информацию клиентам будут представлять как онлайн, так и непосредственно в банке. «При выборе и открытии вклада — как в офисе, так и онлайн — вкладчик сможет ознакомиться с его ключевыми условиями, сведенными в краткую и понятную таблицу», — говорится в сообщении регулятора.
Как рассказали в Банке России, таблицы будут содержать информацию о процентной ставке. Кроме того, в ней опишут условия и период начисления повышенных ставок, порядок выплаты процентов и продления вклада, а также ограничения на пополнение и досрочное снятие денег.
Указ о форме таблицы был подписан председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной еще 3 июля 2022 г.
В конце января этого года ЦБ сообщал, что таблица должна будет включать 10 пунктов, включая вид депозита, сумму и валюту вклада, годовую процентную ставку, способ обмена информацией между банком и вкладчиком и др. В регуляторе подчеркнули, что текст таблицы должен быть хорошо читаемым, а величина букв должна быть самой большой в договоре.
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