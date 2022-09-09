Банки обяжут раскрывать условия вкладов в виде таблицы с 1 октября

В конце января этого года ЦБ сообщал, что таблица должна будет включать 10 пунктов, включая вид депозита, сумму и валюту вклада, годовую процентную ставку, способ обмена информацией между банком и вкладчиком и др. В регуляторе подчеркнули, что текст таблицы должен быть хорошо читаемым, а величина букв должна быть самой большой в договоре.