Банки обяжут раскрывать информацию о вкладах в простой и понятной форме
Кредитные организации России согласно закону, который вступит в силу с 3 июля этого года, должны будут раскрывать клиентам условия вкладов в простой и наглядной табличной форме в начале договоров, а также на сайтах и в офисах, сообщила пресс-служба Центробанка.
Соответствующий проект указания регулятор опубликовал на своем сайте. Таблица, которую следует располагать в самом начале договора, должна содержать 10 пунктов. Указывать необходимо:
- вид депозита;
- сумму и валюту;
- сведения о возможности пополнения;
- срок и дату возврата вклада;
- годовую процентную ставку;
- порядок выплаты процентов по депозиту;
- процентную ставку или порядок ее определения в случае досрочного возврата суммы срочного вклада или ее части;
- информацию о возможности досрочного возврата части срочного вклада без изменения условий о размере процентов и периодичности их выплаты, его условия, размер неснижаемого остатка суммы вклада;
- данные о наличии возможности продления срока срочного вклада и порядок этой процедуры;
- способ обмена информацией между банком и вкладчиком.
Отмечается, что при нескольких процентных ставках необходимо указывать условия и период каждой. По депозитам до востребования ставка обозначается на дату заключения договора.
Из проекта указания также следует, что текст таблицы должен быть хорошо читаемым. Величина букв должна быть самой большой в договоре.
Ранее в ВТБ спрогнозировали, что в 2022 г. объем срочных депозитов граждан в рублях вырастет на рекордные за пять лет 1,4 трлн руб. Этому поспособствует повышение ключевой ставки ЦБ, которая сейчас составляет 8,5% годовых.