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Финансы

Банки обяжут раскрывать информацию о вкладах в простой и понятной форме

Ведомости

Кредитные организации России согласно закону, который вступит в силу с 3 июля этого года, должны будут раскрывать клиентам условия вкладов в простой и наглядной табличной форме в начале договоров, а также на сайтах и в офисах, сообщила пресс-служба Центробанка.

Соответствующий проект указания регулятор опубликовал на своем сайте. Таблица, которую следует располагать в самом начале договора, должна содержать 10 пунктов. Указывать необходимо:

- вид депозита;

- сумму и валюту;

- сведения о возможности пополнения;

- срок и дату возврата вклада;

- годовую процентную ставку;

- порядок выплаты процентов по депозиту;

- процентную ставку или порядок ее определения в случае досрочного возврата суммы срочного вклада или ее части;

- информацию о возможности досрочного возврата части срочного вклада без изменения условий о размере процентов и периодичности их выплаты, его условия, размер неснижаемого остатка суммы вклада;

- данные о наличии возможности продления срока срочного вклада и порядок этой процедуры;

- способ обмена информацией между банком и вкладчиком.

Отмечается, что при нескольких процентных ставках необходимо указывать условия и период каждой. По депозитам до востребования ставка обозначается на дату заключения договора.

Из проекта указания также следует, что текст таблицы должен быть хорошо читаемым. Величина букв должна быть самой большой в договоре.

Ранее в ВТБ спрогнозировали, что в 2022 г. объем срочных депозитов граждан в рублях вырастет на рекордные за пять лет 1,4 трлн руб. Этому поспособствует повышение ключевой ставки ЦБ, которая сейчас составляет 8,5% годовых.

Ранее по теме: ВТБ спрогнозировал рекордный за пять лет прирост объема рублевых вкладов россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных