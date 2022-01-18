ВТБ спрогнозировал рекордный за пять лет прирост объема рублевых вкладов россиян

По оценке госбанка, в целом уровень доходности рублевых вкладов сохранится на благоприятном уровне. Однако аналитики усомнились в том, что в 2022 г. ЦБ продолжит заметно повышать ключевую ставку. Если такой прогноз реализуется, это значит, что ставки по вкладам некоторое время будут на максимальных за несколько лет уровнях, после чего несколько снизятся.