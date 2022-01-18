ВТБ спрогнозировал рекордный за пять лет прирост объема рублевых вкладов россиян
Объем срочных депозитов россиян в рублях в 2022 г. увеличится на рекордные за пять лет 1,4 трлн руб., спрогнозировал начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин. Такой же показатель был отмечен в 2017 г.
За 2018 г. объем срочных рублевых вкладов россиян вырос на 682,3 млрд руб., за 2019 — более чем на 1 трлн руб., следует из данных Центробанка. За 2020 г. на фоне пандемии коронавируса сумма, наоборот, сократилась — на 1,7 трлн руб. Итоги 2021 пока неизвестны, однако на 1 декабря граждане хранили на срочных вкладах в отечественной валюте более 16 трлн руб. после 16,4 трлн на 1 января.
Резкому росту объема срочных депозитов граждан будет способствовать несколько факторов, отмечают в ВТБ. Прежде всего — повышение Центробанком ключевой ставки, которая сейчас находится на рекордном с октября 2017 г. уровне в 8,5% годовых. На этом фоне кредитные организации стали увеличивать ставки по депозитам и ссудам. По данным ЦБ, размер средней максимальной процентной ставки по рублевым вкладам в 10 российских банках, привлекающих самый большой объем депозитов граждан страны, в третьей декаде декабря 2021 г. достиг рекордных с первой декады мая 2017 г. 7,74%.
«Если в 2020 г. россияне активно выводили деньги с депозитов на накопительные и карточные счета, чтобы держать их «под рукой», то во второй половине прошлого года ситуация кардинально изменилась: основной приток сбережений населения размещался в рублевые вклады. Эти тенденции на рынке сбережений в 2022 г. только укрепятся», — сказал Степочкин.
По оценке госбанка, в целом уровень доходности рублевых вкладов сохранится на благоприятном уровне. Однако аналитики усомнились в том, что в 2022 г. ЦБ продолжит заметно повышать ключевую ставку. Если такой прогноз реализуется, это значит, что ставки по вкладам некоторое время будут на максимальных за несколько лет уровнях, после чего несколько снизятся.
По мнению ВТБ, средняя ставка по рублевым вкладам в 2022 г. составит 8-8,5%. Кроме этого показателя, приросту объема таких депозитов поспособствуют «продолжение девалютизации сбережений на фоне стабильного рубля», приток наличных в банки, «стабилизация занятости», рост зарплат и пенсий.
Ранее эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza посчитали, что в 2021 г. человек, инвестировавший 100 000 руб. в рублевый вклад, мог получить доход в 4500 руб. Таким образом, этот инструмент стал наименее доходным по сравнению с другими — с криптовалютой, недвижимостью и акциями.