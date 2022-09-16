Британский фунт впервые за 37 лет упал ниже $1,14

По данным международной биржи «Форекс», фунт стерлингов упал ниже $1,14 впервые с марта 1985 г. По состоянию на 10:49 мск фунт упал более чем на 1% по отношению к доллару — до $1,1351. К 12:14 мск курс британской валюты восстановился до $1,1378 (-0,75%).