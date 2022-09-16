Британский фунт впервые за 37 лет упал ниже $1,14
Курс британского фунта стерлингов обновил 37-летний минимум по отношению к доллару США и 17-месячный — к евро, пишет Reuters. Агентство уточняет, что это связано с новостями по розничным продажам, которые оказались ниже прогноза. Они усилили опасения по поводу дальнейших перспектив британской экономики.
По данным международной биржи «Форекс», фунт стерлингов упал ниже $1,14 впервые с марта 1985 г. По состоянию на 10:49 мск фунт упал более чем на 1% по отношению к доллару — до $1,1351. К 12:14 мск курс британской валюты восстановился до $1,1378 (-0,75%).
При этом по состоянию на 10:46 мск курс евро увеличился на 0,5% до 0,8766 британского фунта. По данным биржи, это самый высокий уровень с февраля 2021 г.
По данным Управления национальной статистики, объемы розничных продаж Великобритании по итогам августа упали на 1,6% к июлю, что стало самым большим падением с декабря 2021 г. Кроме того, падение оказалось сильнее спрогнозированного значения в 0,5%.
Ситуация усложняется действующей политикой нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, считает глава отдела валютной стратегии Saxobank Джон Харди. На прошлой неделе она анонсировала ограничение резкого роста потребительских счетов за электроэнергию на ближайшие два года, что позволит смягчить последствия энергетического кризиса.
По данным Бюро национальной статистики Великобритании, по итогам июля инфляция в стране ускорилась до 10,1% с 9,4% в июне и обновила 40-летний максимум. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Банк Англии ожидает ускорения инфляции выше 13% к концу года. По итогам августа годовая инфляция в стране замедлилась до 9,9%.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.