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Финансы

Набиуллина заявила о «сужении» пространства для снижения ставки

Ведомости

Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

«Мы действительно считаем, что пространство для снижения ставки сузилось. Нельзя исключать еще каких-то движений, но вероятность снижения снизилась. Все будет зависеть от внутренних и внешних факторов», — подчеркнула Набиуллина.

Она отметила, что ЦБ представит уточненный прогноз в октябре. Дальнейшие решения по ставке будут приниматься на основе октябрьского прогноза и поступающим данным.

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«Но действительно, так как мы близки к завершению цикла снижения, допускаем, что следующим шагом кроме сохранения ставки может быть и повышение. Мы сейчас действительно на такой стадии, где все зависит от внешних и внутренних факторах и от того, как будут реализовываться, материализовываться проинфляционные, дезинфляционные риски», — заключила она.

Совет директоров Банка России ранее сегодня снизил ключевую ставку на 0,5 пункта до 7,5%. Это шестое подряд снижение ключевой ставки после того, как 28 февраля ЦБ повысил ее с 9,5 до 20% из-за кардинально изменившихся условий в экономике и начавшегося кризиса. С 8 апреля ставка начала снижаться.

ЦБ объясняет такое решение тем, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных