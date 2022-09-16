Набиуллина заявила о «сужении» пространства для снижения ставки
Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
«Мы действительно считаем, что пространство для снижения ставки сузилось. Нельзя исключать еще каких-то движений, но вероятность снижения снизилась. Все будет зависеть от внутренних и внешних факторов», — подчеркнула Набиуллина.
Она отметила, что ЦБ представит уточненный прогноз в октябре. Дальнейшие решения по ставке будут приниматься на основе октябрьского прогноза и поступающим данным.
«Но действительно, так как мы близки к завершению цикла снижения, допускаем, что следующим шагом кроме сохранения ставки может быть и повышение. Мы сейчас действительно на такой стадии, где все зависит от внешних и внутренних факторах и от того, как будут реализовываться, материализовываться проинфляционные, дезинфляционные риски», — заключила она.
Совет директоров Банка России ранее сегодня снизил ключевую ставку на 0,5 пункта до 7,5%. Это шестое подряд снижение ключевой ставки после того, как 28 февраля ЦБ повысил ее с 9,5 до 20% из-за кардинально изменившихся условий в экономике и начавшегося кризиса. С 8 апреля ставка начала снижаться.
ЦБ объясняет такое решение тем, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий.
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