Набиуллина заявила о «сужении» пространства для снижения ставки

«Но действительно, так как мы близки к завершению цикла снижения, допускаем, что следующим шагом кроме сохранения ставки может быть и повышение. Мы сейчас действительно на такой стадии, где все зависит от внешних и внутренних факторах и от того, как будут реализовываться, материализовываться проинфляционные, дезинфляционные риски», — заключила она.