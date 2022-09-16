ЦБ будет принимать меры в отношении «маркетинговых» ставок по ипотеке в 1% и ниже
Банк России будет принимать меры в отношении «маркетинговых» ставок по ипотеке в 1% и ниже, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
«За ипотекой нужно очень внимательно смотреть, чтобы, не дай Бог, не было никаких предпосылок для ипотечных кризисов, которые были во многих странах. Здесь не должно быть пузырей. И мы за этим внимательно смотрим, мы применяем наши меры, у нас есть инструментарий, который мы можем применять к банкам», — отметила глава ЦБ.
Набиуллина также пояснила, что при низкой инфляции процентные ставки по длинным кредитам, к которым относится и ипотека, снижаются и становятся более стабильными. По ее словам, рыночные ставки по ипотеке в России не могут быть ниже ставок по долгосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ), при инфляции в 4% они могут быть ниже 6%.
«Сейчас многие видят, что есть действительно очень низкие ставки, даже близкие к 0% — так называемая ипотека от застройщиков. Но хотела бы предостеречь, что это чисто маркетинговый ход. Это очень часто связано с тем, что люди покупают квартиру по завышенной стоимости. И потом уже за счет этой завышенной стоимости застройщик делится какой-то единоразовой компенсацией с банком», — заключила Набиуллина.
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