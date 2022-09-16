ЦБ будет принимать меры в отношении «маркетинговых» ставок по ипотеке в 1% и ниже

«За ипотекой нужно очень внимательно смотреть, чтобы, не дай Бог, не было никаких предпосылок для ипотечных кризисов, которые были во многих странах. Здесь не должно быть пузырей. И мы за этим внимательно смотрим, мы применяем наши меры, у нас есть инструментарий, который мы можем применять к банкам», — отметила глава ЦБ.