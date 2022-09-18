Россияне стали запрашивать рекордные суммы микрозаймов

В марте этого года Госдума приняла в первом чтении закон, который предусматривает снижение максимальной ставки по микрозаймам с 1 до 0,8% в день, максимального значения полной стоимости кредита с 365 до 292% годовых и максимального размера суммы всех платежей по договору кредита сроком до года со 150 до 130% от всей суммы.