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Финансы

Россияне стали запрашивать рекордные суммы микрозаймов

Ведомости

Средняя сумма микрозаймов, которую в августе запрашивали россияне, достигла рекордного показателя — 24 800 руб., при этом микрофинансовые организации могут предложить займы в три раза меньше. Об этом говорится в исследовании  экосистемы Unicom, передает «РИА Новости».

В августе сумма запрашиваемых микрозаймов выросла на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, отмечается в исследовании. С начала года размер микрокредитов снижался и в марте достиг 16 300 руб., после чего начал расти. В апреле россияне запрашивали в МФО уже 23 500 руб., в июле — 24 500 руб. 

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Компании пытаются минимизировать риски образования «плохой» задолженности и предлагают заемщикам гораздо меньшие суммы — в среднем около 8000-9000 руб., выяснили авторы исследования. По данным Unicom, каждый второй россиянин со средним уровнем доходов заявил, что для совершения незапланированной покупки ему приходится экономить или обращаться в финансовые организации.

В марте этого года Госдума приняла в первом чтении закон, который предусматривает снижение максимальной ставки по микрозаймам с 1 до 0,8% в день, максимального значения полной стоимости кредита с 365 до 292% годовых и максимального размера суммы всех платежей по договору кредита сроком до года со 150 до 130% от всей суммы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных