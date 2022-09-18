Россияне стали запрашивать рекордные суммы микрозаймов
Средняя сумма микрозаймов, которую в августе запрашивали россияне, достигла рекордного показателя — 24 800 руб., при этом микрофинансовые организации могут предложить займы в три раза меньше. Об этом говорится в исследовании экосистемы Unicom, передает «РИА Новости».
В августе сумма запрашиваемых микрозаймов выросла на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, отмечается в исследовании. С начала года размер микрокредитов снижался и в марте достиг 16 300 руб., после чего начал расти. В апреле россияне запрашивали в МФО уже 23 500 руб., в июле — 24 500 руб.
Компании пытаются минимизировать риски образования «плохой» задолженности и предлагают заемщикам гораздо меньшие суммы — в среднем около 8000-9000 руб., выяснили авторы исследования. По данным Unicom, каждый второй россиянин со средним уровнем доходов заявил, что для совершения незапланированной покупки ему приходится экономить или обращаться в финансовые организации.
В марте этого года Госдума приняла в первом чтении закон, который предусматривает снижение максимальной ставки по микрозаймам с 1 до 0,8% в день, максимального значения полной стоимости кредита с 365 до 292% годовых и максимального размера суммы всех платежей по договору кредита сроком до года со 150 до 130% от всей суммы.