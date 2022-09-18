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Финансы

В ВТБ ожидают паузу в снижении ставок по ипотеке

Ведомости

Возможностей снижения ставок по кредитам после изменения ключевой ставки в России сейчас немного, заявил РБК представитель ВТБ. Центробанк на заседании 16 сентября снизил ключевую ставку на 0,5 пункта до 7,5%.

В кредитной организации отметили, что последнее снижение ключевой ставки было меньшим, чем на прошлом заседании Центробанка, к тому же ЦБ заявил, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось. 

«В этих условиях стоимость «длинных» денег на рынке практически не изменилась, поэтому возможностей провести снижение ставок по кредитам, в том числе ипотечным, немного. Ориентируясь на риторику ЦБ, можно сказать, что в ближайшее время рынок возьмет определенную паузу и будет стимулировать потенциальных клиентов скорее неценовыми условиями», — сообщили в ВТБ.

Ранее по теме: Банк России снизил ключевую ставку до 7,5%

Совет директоров Банка России на заседании 16 сентября снизил ключевую ставку на 0,5 пункта до 7,5%. Это шестое подряд снижение ключевой ставки после того, как 28 февраля ЦБ повысил ее с 9,5 до 20% из-за кардинально изменившихся условий в экономике и начавшегося кризиса. 

Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания заявила, что Банк России будет принимать меры в отношении «маркетинговых» ставок по ипотеке в 1% и ниже. Глава ЦБ также пояснила, что при низкой инфляции процентные ставки по длинным кредитам, к которым относится и ипотека, снижаются и становятся более стабильными. По ее словам, рыночные ставки по ипотеке в России не могут быть ниже ставок по долгосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ), при инфляции в 4% они могут быть ниже 6%.

В середине сентября правительство России приняло решение направить еще 56,2 млрд руб. на субсидирование льготных ипотечных программ. Из этой суммы 35 млрд руб. пойдут на на субсидирование программы «Льготная ипотека», 16,6 млрд руб. – на поддержку «Семейной ипотеки», еще 4,6 млрд руб. — «Дальневосточной ипотеки». По данным Минтруда, минимум 40% российских семей не могут позволить себе ипотеку, в том числе льготную.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных