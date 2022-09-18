В ВТБ ожидают паузу в снижении ставок по ипотеке

Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания заявила, что Банк России будет принимать меры в отношении «маркетинговых» ставок по ипотеке в 1% и ниже. Глава ЦБ также пояснила, что при низкой инфляции процентные ставки по длинным кредитам, к которым относится и ипотека, снижаются и становятся более стабильными. По ее словам, рыночные ставки по ипотеке в России не могут быть ниже ставок по долгосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ), при инфляции в 4% они могут быть ниже 6%.