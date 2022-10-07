Международные резервы России в сентябре снизились на 4,41%
Международные резервы России на 1 октября 2022 г. снизились на 4,41% по сравнению с показателем на начало сентября, следует из материалов Банка России.
«Объем международных резервов по состоянию на 30 сентября составил $540,7 млрд, сократившись за неделю на $9 млрд, или на 1,6%, под воздействием отрицательной переоценки», — говорится в сообщении.
Из-за спецоперации России на Украине страны Запада заморозили резервы российского Центрального банка. В Евросоюзе было заморожено активов на сумму $24,5 млрд (23 млрд евро), что составляло примерно 10% от общего количества международных активов РФ, отмечал комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Кроме того, говорил он, в США находятся международные резервы РФ на сумму в $100 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
Генеральный прокурор Игорь Краснов отмечал, что на зарубежных счетах остаются под арестом незаконно выведенные из России финактивы на $500 млн.
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