Краснов: на зарубежных счетах под арестом российские активы на $500 млн

По его словам, в феврале текущего года в Россию были возвращены $3,5 млн, ранее похищенные у одного из ведущих вагоностроительных предприятий страны. Вместе с тем, по его словам, международное антикриминальное сотрудничество «осложняется неконструктивной позицией отдельных стран».