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Финансы

Краснов: на зарубежных счетах под арестом российские активы на $500 млн

Ведомости

На зарубежных счетах остаются под арестом незаконно выведенные из России финактивы на $500 млн, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов.

«Генпрокуратурой РФ обеспечивается и контролируется сохранение компетентными органами иностранных государств ареста на более чем 60 объектов недвижимого имущества, а также финансовые активы в сумме, эквивалентной $500 млрд», — пояснил Краснов (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, в феврале текущего года в Россию были возвращены $3,5 млн, ранее похищенные у одного из ведущих вагоностроительных предприятий страны. Вместе с тем, по его словам, международное антикриминальное сотрудничество «осложняется неконструктивной позицией отдельных стран».

«На мой взгляд, на текущем этапе особенно важно не дать разрушить действующую систему международных обязательств, не допустить девальвации традиционных инструментов», — заключил он.

В июне минюст США сообщал, что в результате санкций были заморожены активы граждан России на сумму около $30 млрд, еще на сумму $300 млрд были заморожены активы ЦБ, которые находятся за границей.

В середине марта министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в результате санкций Россия лишилась доступа почти к половине собственных золотовалютных резервов за границей. Речь шла о $300 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных