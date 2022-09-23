Краснов: на зарубежных счетах под арестом российские активы на $500 млн
На зарубежных счетах остаются под арестом незаконно выведенные из России финактивы на $500 млн, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов.
«Генпрокуратурой РФ обеспечивается и контролируется сохранение компетентными органами иностранных государств ареста на более чем 60 объектов недвижимого имущества, а также финансовые активы в сумме, эквивалентной $500 млрд», — пояснил Краснов (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, в феврале текущего года в Россию были возвращены $3,5 млн, ранее похищенные у одного из ведущих вагоностроительных предприятий страны. Вместе с тем, по его словам, международное антикриминальное сотрудничество «осложняется неконструктивной позицией отдельных стран».
«На мой взгляд, на текущем этапе особенно важно не дать разрушить действующую систему международных обязательств, не допустить девальвации традиционных инструментов», — заключил он.
В июне минюст США сообщал, что в результате санкций были заморожены активы граждан России на сумму около $30 млрд, еще на сумму $300 млрд были заморожены активы ЦБ, которые находятся за границей.
В середине марта министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в результате санкций Россия лишилась доступа почти к половине собственных золотовалютных резервов за границей. Речь шла о $300 млрд.
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