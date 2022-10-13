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Остров Маврикий может начать принимать карты «Мир»

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Островное государство в Южной Африке Маврикий может начать принимать для оплаты карты российской платежной системы «Мир», сообщил посол этой страны в России Джанке Хесвар, передают «РИА Новости».

«Маврикий пытается ввести в оборот карту "Мир". Когда граждане России приезжают на Маврикий, им нужно как-то расплачиваться. Центральный банк РФ сделал запрос в ЦБ Маврикия для совместной работы по рассмотрению возможности работы карты «Мир», — рассказал Джанке Хесвар.

Об этом посол Маврикия в РФ сообщил журналистам в рамках форума «Северный Кавказ в меняющемся мире», который проходит в Железноводске 13-14 октября.

15 сентября США заявили о том, что готовы ввести санкции за поддержку использования карт российской платежной системы «Мир» за пределами России. С тех пор банки нескольких стран, включая СНГ, остановили прием этих карт. В настоящее время карты «Мир» принимают в Белоруссии, Южной Корее, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии, Абхазии и Турции. В сентябре Банк России заявил о планах по расширению географии использования карт «Мир» до 20 стран к 2025 г. и до 35 государств к 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных