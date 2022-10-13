Остров Маврикий может начать принимать карты «Мир»

15 сентября США заявили о том, что готовы ввести санкции за поддержку использования карт российской платежной системы «Мир» за пределами России. С тех пор банки нескольких стран, включая СНГ, остановили прием этих карт. В настоящее время карты «Мир» принимают в Белоруссии, Южной Корее, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии, Абхазии и Турции. В сентябре Банк России заявил о планах по расширению географии использования карт «Мир» до 20 стран к 2025 г. и до 35 государств к 2030 г.