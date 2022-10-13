Остров Маврикий может начать принимать карты «Мир»
Островное государство в Южной Африке Маврикий может начать принимать для оплаты карты российской платежной системы «Мир», сообщил посол этой страны в России Джанке Хесвар, передают «РИА Новости».
«Маврикий пытается ввести в оборот карту "Мир". Когда граждане России приезжают на Маврикий, им нужно как-то расплачиваться. Центральный банк РФ сделал запрос в ЦБ Маврикия для совместной работы по рассмотрению возможности работы карты «Мир», — рассказал Джанке Хесвар.
Об этом посол Маврикия в РФ сообщил журналистам в рамках форума «Северный Кавказ в меняющемся мире», который проходит в Железноводске 13-14 октября.
15 сентября США заявили о том, что готовы ввести санкции за поддержку использования карт российской платежной системы «Мир» за пределами России. С тех пор банки нескольких стран, включая СНГ, остановили прием этих карт. В настоящее время карты «Мир» принимают в Белоруссии, Южной Корее, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии, Абхазии и Турции. В сентябре Банк России заявил о планах по расширению географии использования карт «Мир» до 20 стран к 2025 г. и до 35 государств к 2030 г.
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