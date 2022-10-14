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В Ростуризме заявили о недоступности для туристов турецких карт Troy

Ведомости

Туристы пока что не могут оформить карты турецкой платежной системы Troy, они доступны только для тех, кто собирается длительно проживать в Турции. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале. 

«Однако оформить карту Troy на сегодняшний день наши туристы пока не могут. Такая возможность предусмотрена только для иностранцев, длительно проживающих в Турции», — написала Догузова. 

Глава Ростуризма подтвердила, что в настоящее время турецкая платежная система рассматривается как альтернативный способ оплаты покупок российскими туристами в Турции. При этом Догузова посоветовала россиянам брать с собой наличные рубли, которые по прибытии в страну можно обменять на турецкие лиры. Она уточнила, что власти продолжают искать пути решения вопроса о безналичной оплате. 

Проблемы с использованием российских карт «Мир» начались в Турции после того, как 15 сентября минфин США опубликовал документ, в котором заявил о готовности ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. В результате турецкие банки Is Bankasi и DenizBank приостановили обслуживание российских карт.

28 сентября Bloomberg сообщил, что турецкие государственные банки приняли решение прекратить использование российской платежной системы «Мир». Позже это подтвердил местный телеканал NTV. По его информации, в стране не осталось банков, которые работали бы с российской платежной системой.

Вместе с тем турецкие власти начали рассматривать альтернативные способы оплаты покупок для российских туристов. В начале октября стало известно, что Россия и Турция обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy вместо российской системы «Мир».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных