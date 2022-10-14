В Ростуризме заявили о недоступности для туристов турецких карт Troy
Туристы пока что не могут оформить карты турецкой платежной системы Troy, они доступны только для тех, кто собирается длительно проживать в Турции. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.
«Однако оформить карту Troy на сегодняшний день наши туристы пока не могут. Такая возможность предусмотрена только для иностранцев, длительно проживающих в Турции», — написала Догузова.
Глава Ростуризма подтвердила, что в настоящее время турецкая платежная система рассматривается как альтернативный способ оплаты покупок российскими туристами в Турции. При этом Догузова посоветовала россиянам брать с собой наличные рубли, которые по прибытии в страну можно обменять на турецкие лиры. Она уточнила, что власти продолжают искать пути решения вопроса о безналичной оплате.
Проблемы с использованием российских карт «Мир» начались в Турции после того, как 15 сентября минфин США опубликовал документ, в котором заявил о готовности ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. В результате турецкие банки Is Bankasi и DenizBank приостановили обслуживание российских карт.
28 сентября Bloomberg сообщил, что турецкие государственные банки приняли решение прекратить использование российской платежной системы «Мир». Позже это подтвердил местный телеканал NTV. По его информации, в стране не осталось банков, которые работали бы с российской платежной системой.
Вместе с тем турецкие власти начали рассматривать альтернативные способы оплаты покупок для российских туристов. В начале октября стало известно, что Россия и Турция обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy вместо российской системы «Мир».
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