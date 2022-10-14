В Ростуризме заявили о недоступности для туристов турецких карт Troy

Глава Ростуризма подтвердила, что в настоящее время турецкая платежная система рассматривается как альтернативный способ оплаты покупок российскими туристами в Турции. При этом Догузова посоветовала россиянам брать с собой наличные рубли, которые по прибытии в страну можно обменять на турецкие лиры. Она уточнила, что власти продолжают искать пути решения вопроса о безналичной оплате.