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Бизнес

Акции «Роснефти» подскочили на 4% на фоне планов директоров обсудить дивиденды

Ведомости

Акции «Роснефти» дорожают на фоне новостей о том, что совет директоров компании планирует обсудить выплату дивидендов за первые девять месяцев текущего года, следует из данных Московской биржи.

Во время закрытия основной сессии торгов в 19:00 мск акции торговались на отметке 329 руб., прибавив более 4%, во время дополнительной сессии на 22:00 мск — 328,8 руб.

Ранее сегодня компания объявила, что совет директоров на заседании 11 ноября планирует обсудить «рекомендации по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 г. и порядку их выплаты».

В сентябре «Роснефть» сообщала о планах продолжить дивидендные выплаты акционерам и о возможности увеличения суммарных выплат по итогам 2022 г. В компании тогда отметили, что финансовые результаты за первое полугодие 2022 г. формируют надежную основу для промежуточных дивидендов.

В июне 2022 года годовое собрание акционеров компании утвердило дивиденды по итогам работы в 2021 г. Владельцы акций компании тогда получили в общей сложности более 441 млрд руб. дивидендов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных