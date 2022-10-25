Акции «Роснефти» подскочили на 4% на фоне планов директоров обсудить дивиденды

В сентябре «Роснефть» сообщала о планах продолжить дивидендные выплаты акционерам и о возможности увеличения суммарных выплат по итогам 2022 г. В компании тогда отметили, что финансовые результаты за первое полугодие 2022 г. формируют надежную основу для промежуточных дивидендов.