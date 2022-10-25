Акции «Роснефти» подскочили на 4% на фоне планов директоров обсудить дивиденды
Акции «Роснефти» дорожают на фоне новостей о том, что совет директоров компании планирует обсудить выплату дивидендов за первые девять месяцев текущего года, следует из данных Московской биржи.
Во время закрытия основной сессии торгов в 19:00 мск акции торговались на отметке 329 руб., прибавив более 4%, во время дополнительной сессии на 22:00 мск — 328,8 руб.
Ранее сегодня компания объявила, что совет директоров на заседании 11 ноября планирует обсудить «рекомендации по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 г. и порядку их выплаты».
В сентябре «Роснефть» сообщала о планах продолжить дивидендные выплаты акционерам и о возможности увеличения суммарных выплат по итогам 2022 г. В компании тогда отметили, что финансовые результаты за первое полугодие 2022 г. формируют надежную основу для промежуточных дивидендов.
В июне 2022 года годовое собрание акционеров компании утвердило дивиденды по итогам работы в 2021 г. Владельцы акций компании тогда получили в общей сложности более 441 млрд руб. дивидендов.
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